Guus Meeuwis gooit oude villa van 1 miljoen euro plat, maar krijgt kritiek van de buurtbewoners

06 december 2018

Bron: AD/ANP 3 Showbizz De markante villa in het Nederlandse Tilburg die zanger Guus Meeuwis kocht voor ruim een miljoen euro, wordt gesloopt. Op het landgoed stond sinds begin 1900 een villa, die in de jaren ‘50 flink werd uitgebouwd. Het perceel is ruim 5.000 vierkante meter groot.

Het huis stond eerst te koop voor 1,3 miljoen euro. De villa had geen beschermde of monumentale status. “In zo’n geval is het aanvragen van een sloopvergunning genoeg. Dat is in september gebeurd en er was geen grond om die te weigeren. De heer Meeuwis wil er moderne nieuwbouw neerzetten”, vertelt Tom Daelman van de gemeente Tilburg aan Omroep Brabant.

De Tilburgse omgevingscommissie, een onafhankelijk adviesorgaan, bekeek de nieuwbouwplannen van Guus Meeuwis. Zij adviseert de gemeente om grotere groepen vrijstaande huizen zoals die van de gesloopte villa te beschermen en daar beleid op te maken.

Maar over de eigentijdse nieuwbouwplannen is de commissie vervolgens niet negatief. Wel moet Meeuwis op de kleur van de stenen letten, die moeten ‘niet te zwart en te kil’ zijn. Een concrete vergunningsaanvraag bij de gemeente zelf moet nog volgen. Guus heeft met zijn Manon ook nog een huis in Amsterdam.

In de buurt is er al wat kritiek op het slopen van het karakteristieke pand. “Erg jammer dat de prachtige landhuizen op de Bredaseweg nog steeds zomaar plat kunnen”, zegt een bezorgde Tilburger. Ook de omgevingscommissie is kritisch, al kunnen zij de sloop niet tegenhouden. Het gaat niet om een monument en de villa is ook niet ‘planologisch beschermd'.