Guus Meeuwis gaat trouwen

13 augustus 2019

Bron: AD.nl 4 showbizz Binnenkort luiden de trouwklokken voor zanger Guus Meeuwis (47) en styliste Manon Meijers (41). Dat maakt Manon vandaag zelf bekend via Instagram.

De twee hebben sinds het begin van hun relatie nooit veel willen zeggen over hun samenzijn. In interviews wilde de zanger er niet over praten. Nadat ze in augustus 2016 door reizigers werden gespot op Rotterdam Airport, kwam Manon met een korte, bevestigende verklaring toen in roddelbladen foto’s van de tortelduifjes waren opgedoken. Ze stonden zoenend bij de kofferband. “Ja, wij waren op het vliegveld. Maar meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen’’, reageerde ze.

En dan nu, in Portugal, hebben de twee zich verloofd. Manon schrijft bij de foto: ‘We lopen naar boven, laten alles beneden... We bouwen een toekomst met een beetje verleden. #komwegaan #trouwen #verliefd #verloofd #JAAAAAAA’.

Statement

Guus Meeuwis maakte in februari 2016 bekend te gaan scheiden van zijn jeugdliefde Valérie Gregoire, met wie hij vier kinderen kreeg. Pepijn (18), Sarah (16), Teun (13) en Jules (9). “We zijn verdrietig over deze grote stap, maar met vertrouwen begonnen aan een nieuwe fase in ons gezinsleven”, schreef Meeuwis destijds in een officieel statement op zijn site. “Want hoewel we niet meer samen zijn, zullen we altijd een gezin blijven met vier prachtige kinderen als middelpunt. Zij zijn het belangrijkste in ons leven en de zorg voor hen en hun welzijn staan ten alle tijden voorop.”

Nieuwe liefde

In de verklaring stond ook dat het stel tot de conclusie was gekomen dat hun levens te veel uit elkaar zijn gegroeid om nog samen verder te kunnen gaan. De Limburgse blondine en Guus leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd en wisten het zeker: we zijn voor elkaar bestemd. Valérie bleek een grote inspiratiebron voor de Brabantse zanger, want zijn hit Het is een nacht heeft hij te danken aan hun eerste romantische uitje.



Toch vertoonde de relatie scheuren nadat er begin 2016 verhalen opdoken over een breuk, waardoor het management van de ‘Kedeng Kedeng’-zanger werd bestookt met telefoontjes. Korte tijd later kwam Meeuwis met het nieuws te gaan scheiden en werd duidelijk dat Manon zijn nieuwe liefde was. Of cupido inmiddels ook weer raak heeft geschoten bij Valérie, is onbekend.



Over wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, en waar de ceremonie zal plaatsvinden, laten de twee zich niet uit.