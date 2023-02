Gustaph won als kind een playbackshow als Madonna én reageerde even geschokt op overwinning: “De cirkel is rond”

In de bloedstollende ‘Eurosong’-finale kwam Gustaph, oftewel Stef Caers, als winnaar uit de bus. Hij zal het uptempo dansnummer ‘Because of You’ zingen in de eerste helft van de tweede halve finale in Liverpool, de Britse stad waar het Eurovisiesongfestival dit jaar plaatsvindt. De zanger kon het haast niet geloven. Zijn gezicht na zijn overwinning sprak dan ook boekdelen. In een gesprek met ‘OUTtv’ bekent Gustaph dat dat ‘zijn shockgezicht’ is én het niet de eerste keer was dat hij vol ongeloof tot winnaar van een muziekwedstrijd werd uitgeroepen.

Toen hij amper 7 jaar oud was, deed hij mee aan een playbackshow als Madonna. “Mijn moeder zei: ‘Je zal misschien niet winnen, maar je moet gewoon plezier hebben op het podium’.” Hij won alsnog de wedstrijd. “Mijn gezicht toen ik won, was precies alsof ik een grote wedstrijd had gewonnen. Het was gek.” Maar toen hij werd verkozen om België te vertegenwoordigen in Liverpool, herkende zijn moeder zijn reactie meteen. “Mijn moeder zei dat ze ‘dat’ gezicht terugzag, toen ik in shock was dat ik ‘Eurosong’ won. Het is hetzelfde gezicht. De cirkel is rond.”