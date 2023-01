Gustaph mag voor ons land naar het Songfestival: “Mijn flamboyante kantje? Dat heb ik leren omarmen”

BV Hoe gaat het nog met ‘Merlina’-ac­teur Paul Ricour? “Als ik terugkijk op mijn tv-carrière, denk ik: ‘Ik heb dat nog zo slecht niet gedaan’”

“Oud wórden is niet erg, oud zijn en sukkelen, dat wel.” Dat laatste is voor Paul Ricour, die in juli 80 wordt, niet aan de orde. Op z’n agenda staan nog vele actieve reizen samen met z’n vrouw Denise. En waar hij ook een Vlaming tegen het lijf loopt, de kans is zeer groot dat die hem herkent als Pol Tack. Akkerdjie! In ‘Dag Allemaal’ vertelt Ricour nu ronduit over ‘Merlina’, zijn dochter Ann en hoe het is om ouder te worden. “Als ik hoor dat iemand dood is, denk ik: oef, ik ben het niet.”

14 januari