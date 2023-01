Gustaph gaat naar Eurovisiesongfestival voor België

TvGustaph, Stef Caers (42) uit Antwerpen, zal in mei ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival met zijn nummer ‘Because of you’. Met een totaal van 278 punten won hij met één puntje verschil van The Starlings. De zanger kon zijn oren niet geloven. “Ben ik aan het trippen ofzo?”

Een verrassing van formaat is het. Met een uptempo dancenummer ‘Because of You’ viel Gustaph helemaal in de gratie van het publiek. De stemmers thuis gaven hem 157 punten, de jury had 121 punten voor hem over. Met een totaal van 278 punten bleef Gustpah zo The Starlings net één puntje voor. The Starlings scoorden 183 punten bij de mensen thuis, maar kregen van de jury amper 94 punten. Gala Dragot vervolledigt de top drie met een puntentotaal van 271 punten.

Gustaph stond al twee keer op het Eurovision-podium, maar dan telkens als backing vocal bij Senek en Hooverphonic. “Dit is een persoonlijke vendetta”, zegt hij in een eerste reactie. “Ik heb een out of body-experience, ben ik aan het trippen ofzo? Ik had dit totaal niet zien aankomen, maar ik ben ongelooflijk vereerd om ons land te vertegenwoordigen. Het eerste wat ik nu ga doen is mijn schema vrijmaken en nog schaven aan de act.”

Volledig scherm Gustaphs reactie toen hij zijn naam hoorde als winnaar. © VRT

Strijdsong

In zijn act verscheen Gustaph als cowboy met roze hemd en zwarte hoed en broek. Hij bracht zijn nummer vlekkeloos en ook na afloop waren ook de juryleden dolenthousiast. “Oooooohhh, dit is zo heerlijk!”, schaterde Nikkie De Jager achteraf. “Rupaul to the next level. Ik wil hiervan alleen maar meer.” En ook Jérémie Makiese verstopte zijn enthousiasme niet. “Wauw. Wat een soul in jouw stem. Niet normaal, dank je voor deze energie”, glunderde hij.

‘Because of you’ is een positieve strijdsong over aanvaarding van jezelf en zijn wie je bent. De ‘you’ staat voor je zelfgekozen familie, die je ondersteunt en versterkt in het leven. Dat kan je familie zijn, maar evengoed je beste vriend of je partner. Kortom: alle personen die je in het leven gemaakt hebben tot wie je bent. Met de song wil Gustaph mensen wakker schudden: “het is niet omdat je een ernstige boodschap brengt, dat er geen feest op het podium kan zijn.”

Gustaph schreef zijn eerste nummer toen hij amper zeven jaar was. Op zijn negentiende scoorde hij een hit met zijn eerste single ‘Gonna Lose You’, een nummer dat hij zelf had geproduceerd en geschreven. Hij won er in 2000 de Zomerhit voor beste debuut mee. Ook internationaal is Gustaphs soulvolle stem gewild. Hij zong zes jaar voor de band Hercules & Love Affair, die in 2006 een wereldhit scoorden met ‘Blind’.

VRT Max overbelast

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats in het Engelse Liverpool. Vorig jaar ging de overwinning naar de Oekraïense groep Kalush Orchestra, maar door de oorlog wijkt het Eurovisiesongfestival uit naar het Verenigd Koninkrijk. De twee halve finales staan geprogrammeerd op dinsdag 9 en donderdag 11 mei, de grote finale op zaterdag 13 mei. Op dinsdag 31 januari wordt het duidelijk in welke halve finale ons land zal optreden.

Opvallend. Tijdens de show kon je op twee manieren stemmen. Door een SMS te sturen naar het nummer 6000 of via de website of app van VRT Max. Die laatste blokkeerde echter. “Overbelast”, klonk het bij de openbare omroep.

