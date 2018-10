Gust De Coster weer achter de microfoon van Radio 2 voor klassiekers van de jaren ‘80 MVO

30 oktober 2018

Van maandag 5 november tot en met vrijdag 9 november zendt Radio 2 De klassiekers van de jaren '80 uit. Voor de gelegenheid kruipt levende legende Gust De Coster terug achter de microfoon.

De Coster presenteert van maandag tot en met donderdag tussen 20 en 22 uur eenmalig Belpop. Hij krijgt heel wat interessante gasten over de vloer, onder meer The Wolf Banes, Dirk Blanchart en Elisa Waut van Red Zebra, en zoekt uit hoe het hen nu vergaat.

Gust De Coster ontpopte zich in de jaren ‘80 vooral als promotor van de Belgische popmuziek. Hij lanceerde de term ‘Belpop’. Hij presenteerde op woensdagmiddag jarenlang het razend populaire radioprogramma ‘Vrijaf’. Zo was hij destijds verantwoordelijk voor een van de weinige Vlaamse radioprogramma’s met alternatieve muziek voor jongeren. Iedereen met naam die een nieuw album genre new wave, alternatieve pop of rock lanceerde kwam bij hem aan bod. Zo passeerden onder anderen Arno Hintjens, Walter Grootaers en Marcel Vanthilt langs zijn microfoon.