‘Gunther uit Friends’ strijdt tegen prostaatkanker: “Wou niet dat het op de reünie gezegd werd”

De 59-acteur speelde tien jaar lang samen met Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry in de populaire serie, maar kon de recente reüniespecial niet bijwonen. Tyler bevestigt nu dat hij afwezig was door zijn ziekte, waar de cast al op de hoogte van was. “Ik wilde heel graag deel uitmaken van de reünie, en in eerste instantie ging ik ook aanwezig zijn. Maar het was uiteindelijk mijn beslissing om enkel via Zoom te verschijnen, omdat ik er geen domper op de sfeer wou zijn. Ik wilde niet dat er gezegd werd: ‘Oh, en trouwens, Gunther heeft kanker’.”

Tyler werd in september 2018 gediagnosticeerd met de ziekte. “Ik was toen 56 jaar oud en werd gescreend op PSA, een prostaatspecifiek antigeen. Bijna onmiddellijk na het onderzoek belde mijn dokter me en zei: ‘Ik wil dat je morgen komt omdat ik vermoed dat je een ernstig probleem met je prostaat hebt.’” Na aanvullend onderzoek werd bij James de diagnose prostaatkanker stadium 4 gesteld. Tyler begon met hormoontherapie, die volgens hem een jaar verbazingwekkend goed werkte en hem in staat stelde een normaal leven te leiden. Maar de kanker verspreidde zich uiteindelijk verder naar zijn botten en ruggengraat, waardoor James verlamd is in zijn onderlichaam. Momenteel ondergaat de acteur chemotherapie tegen de kanker.

De acteur is vooral bekend door zijn rol als Gunther, de cafébaas van ‘Central Perk' in Friends. James verdiende zo’n vijf miljoen euro met ‘Friends’, maar tot een echte acteercarrière kwam het niet. Naast de kortfilm ‘The Gesture And The World’, die op het Birmingham Film Festival een paar keer in de prijzen is gevallen, speelde hij vooral mee in een aantal kleinere films. Daarnaast had hij nog een rol in de televisieserie ‘Modern Music’ (2013). Jaren na ‘Friends’ was hij ook nog kort te zien was in een aflevering van de BBC-reeks ‘Episodes’. Daarin probeerde Matt Leblanc enkele hoofdrolspelers van ‘Friends’ te laten verschijnen in de promotievideo voor de fictieve televisieshow ‘Pucks’. De verwachtingen waren hoog gespannen, tot het bleek dat het ‘maar' om Gunther ging.