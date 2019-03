Gunther Levi verrast met een homorol in ‘#LikeMe’: “Ik héb Sven ooit al eens gekust” Frederik Velghe Davy Vander Poorten

20 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Er wordt gauw gezegd dat je als acteur alles moet kunnen spelen... Wel, doe het maar!” zegt Gunther Levi (42) in Dag Allemaal over zijn verrassende rol als homoseksuele voetbalcoach in het Ketnetsucces ‘#LikeMe’. Af en toe wat afstand nemen van Peter Van den Bossche in ‘Familie’ geeft zijn carrière de nodige zuurstof.

“Ik, de hardst werkende man in de Vlaamse showbusiness? Er zullen er nog wel zijn met een agenda zoals de mijne, zeker?” Gunther Levi zegt het met de nodige zin voor zelfrelativering, maar feit is wel dat hij de afgelopen vijfentwintig jaar niet weg te denken is uit de top van de entertainment­sector. Er zijn de ontelbare optredens met De Romeo’s, de opnamen van ‘Familie’... Afbouwen staat al jaren in dun potlood op z’n lijstje. Maar dan was daar weer ‘#LikeMe’, waar hij geen nee tegen kon zeggen.

“Ik merk nu dat een jonge schare fans me begint te volgen op Instagram”, zegt hij oprecht geamuseerd. En dat voor iemand die een mijlpaal te vieren heeft: 20 jaar ‘Familie’.

Ben je er trots op dat je zo’n jubileum kan vieren?

En of. Er zijn er maar drie die meer jaren op de teller hebben staan, denk ik.

Herinner jij je debuut nog?

Ik verving Erik Goossens, hé. Peter werd toen opgegraven uit de doden, iedereen dacht dat hij bij een sekte was beland en zelfmoord had gepleegd. En ik mocht voor de opnamen naar de Dominicaanse Republiek. Dat was mooi meegenomen.

Sindsdien heb je je zaakjes altijd wel goed voor elkaar ­gehad, hé.

(houdt de tafel vast) Even afkloppen. Ik heb inderdaad nog geen dag zonder werk gezeten. In onze sector is dat uitzonderlijk. Ik heb altijd de luxe gehad om te kiezen wat ik doe.

Een luxe waar je keihard voor hebt gewerkt.

