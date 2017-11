Gunther Levi maakt na druk jaar nu even tijd voor rust: "Met Charlotte trek ik een week naar Las Vegas" Christophe D'Huysser TDS

De stembanden zijn gesmeerd, de kostuums liggen klaar en de zin om te knallen is al helemaal aanwezig. Op zaterdag 25 november palmen De Romeo’s de Ethias Arena in met hun Zingpaleis, dat dit jaar helemaal in het teken staat van het Eurovisiesongfestival. ‘Daarnaast brengen we uiteraard onze grootste hits’, vertelt Gunther. 'Viva De Romeo’s hebben we waarschijnlijk al meer dan 2.000 keer gezongen, en toch raak ik het niet beu. De mensen gaan dan ook volledig uit de bol op dat nummer. Zo'n hit is heel dankbaar.'

Het Zingpaleis vergt fysiek toch veel van jullie?

Aangezien we op een weekend soms tien keer optreden, zijn we al wat gewoon. Daarnaast probeer ik sowieso regelmatig te sporten en op mijn voeding te letten. Ik drink bijvoorbeeld amper alcohol. Ik hoop alleen dat ik niet ziek ben de 25ste...

Waarom zou je juist dan ziek zijn?

Omdat me dat elk jaar overkomt in die periode. Twee jaar geleden moest ik me de dag van het Zingpaleis zelfs nog laten behandelen voor angina. Geen idee hoe het komt, ik denk door de ontlading. Het Zingpaleis is voor ons de afsluiter van het jaar.

Populaire Peter

Volgend jaar bestaan De Romeo’s vijftien jaar. Maar aan stoppen denken jullie nog niet?

Ik zou niet weten waarom. We doen het nog altijd graag, en onze fanbase blijft uitbreiden. Steeds meer mensen appreciëren ons. We spreken ook een relatief jong publiek aan, dus we kunnen nog ettelijke jaren doorgaan. Die goesting is er ook: Chris, Davy en ik zijn echt beste vrienden. Zelfs als we morgen zouden stoppen, zouden we nog contact houden. Ik denk niet dat we ooit zullen stoppen met de Romeo's door ruzie. Dan eerder omdat Chris te oud is om nog op een podium te kruipen. (lacht)

Naast zanger ben je ook acteur. In 2018 vertolk je exact twintig jaar Peter Van den Bossche in Familie...

Daar verschiet ik echt van, de tijd is voorbijgevlogen. Het voelt niet zo lang aan, ik ga nog elke keer met veel plezier naar de set. Het is nooit saai. In onze branche moet je er natuurlijk altijd rekening mee houden dat een rol kan stoppen. Maar ik heb het gevoel dat de kijkers Peter nog altijd graag zien. En daar houden de bazen zeker rekening mee.

Komende zomer verhuist de opnameset van Familie van Boortmeerbeek naar Lint. Een goede zaak voor jou?

Voor mij maakt het niets uit, de afstand blijft ongeveer dezelfde. En ik begrijp de keuze van de bazen om voor gloednieuwe en verbeterde opnamestudio’s te gaan. Het zal Familie alleen maar naar een nog hoger niveau tillen.

Geen feestjes meer

Is die combinatie van Familie en De Romeo’s niet zwaar?

Ik probeer het allemaal in evenwicht te houden door goed te plannen. Want mijn gezin is uiteraard ook niet onbelangrijk, ik wil regelmatig thuis zijn. Daarom heb ik beslist om geen dingen meer te doen die niet echt nodig zijn, zoals feestjes. Die tijd spendeer ik toch liever bij mijn gezin.

Hoe gaat het intussen met je kinderen?

Bo, de kleinste, gaat sinds twee weken naar school, en ze vindt het superleuk. Elke ochtend vraagt ze aan ons of ze toch zeker naar school mag, die dag. (lacht) Otis zit al in de derde kleuterklas en Tommie in het tweede middelbaar. Ze zijn allemaal goed bezig. Als vader doet het uiteraard deugd om te zien dat mijn kinderen gelukkig en gezond zijn.

Na het Zingpaleis gaan jij en Charlotte wel zonder hen op vakantie.

We gaan een weekje naar Las Vegas, daar kijken we enorm naar uit. We zijn allebei verliefd op die stad. Veel mensen associëren Vegas meteen met gokken, maar ik denk dat wij in totaal misschien maximaal één dag in een casino zullen spenderen. Daarnaast gaan we paardrijden en cruisen met de wagen.

Laten jullie de kindjes bewust thuis?

Ja, want die hebben daar niets aan. Natuurlijk gaan we hen missen, maar we weten dat ze in goede handen zijn. En ik vind het belangrijk om af en toe een weekje voor ons tweeën in te plannen. Daar willen we zelfs een jaarlijkse traditie van maken! 

