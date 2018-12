Gunther Levi en zijn zus Cindy werken al bijna twintig jaar samen bij ‘Familie’: “Toen ze hem levend gingen begraven, had ik echt schrik dat het verkeerd zou aflopen” CD

26 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor Gunther Levi (42) en zijn zus Cindy (43) is VTM-soap ‘Familie’ ook een echte familie-aangelegenheid. Hij acteert erin, zij verzorgt de rekwisieten. Het heeft hun band sterker gemaakt, maar als kind kon het serieus botsen tussen hen. “Ik draag er nog de littekens van”, vertelt Gunther.

Enkele maanden geleden postte Gunther Levi een foto van zichzelf met zijn zus op de set van ‘Familie’. Niet zijn televisiezus Veronique, een rol van Sandrine André, wel zijn echte zus: Cindy. Zij werkt als rekwisiteur achter de schermen bij de populaire VTM-soap. “Op voorhand had ik dat wel gevraagd aan ons Cindy, want ze staat niet graag in de schijnwerpers”, zegt Gunther. De foto leidde wel tot verwarring bij de fans. “Sommigen dachten dat ik de nieuwe Veronique was”, lacht Cindy. “Veel mensen weten niet dat ik de echte zus ben van Gunther.”

Op de set is vast iedereen op de hoogte van jullie band.

Gunther: “Tuurlijk, we werken hier allebei al zo lang... Alleen de nieuwkomers zijn niet altijd mee. En dat kan weleens voor ongemakkelijke situaties zorgen. Stel dat ze tegen Cindy zeggen dat ik nen ambetante ben. Dat is heel gevaarlijk, hé (lacht).”

Cindy: “Helemaal in het begin is dat wel een paar keer gebeurd, maar dan ging ik meteen in de verdediging!”

Gunther kruipt al 20 jaar in de huid van Peter Van den Bossche en jij werkt intussen 18 jaar achter de schermen, Cindy. Ben je dan dankzij je broer hier beland?

Cindy: “Eigenlijk is het wel een beetje zo. Maar ik heb mezelf wel moeten bewijzen.”

Gunther: “Toen ik hoorde dat ze iemand zochten voor de rekwisieten, heb ik tegen mijn bazen gezegd: ‘Mijn zus zou dat leuk vinden.’ Ik heb een goed woordje gedaan, ja. Maar ze hebben haar niet aangenomen omdat ik hier werk. Als ze haar job niet goed deed, denk ik niet dat ze hier nog zou zitten.”



