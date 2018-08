Gunther Levi en Charlotte zoeken de juiste balans: "Dit tempo hou ik geen tien jaar meer vol" CD

01 augustus 2018

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Geen langgerekte vakantie voor Gunther Levi (42) deze zomer. Er staan heel wat optredens met De Romeo’s op het programma, en ook opnames van de nieuwe Ketnet-fictiereeks #LikeMe. Toch kunnen hij en zijn vrouw Charlotte (37) tussen al het werken door wel wat van het mooie weer genieten in Knokke-Heist, waar ze een appartementje hebben.

"Met De Romeo’s spelen we in juli en augustus vaak ’s avonds aan zee", zegt Gunther in Story. "Dus kan ik overdag gewoon wat luieren op het strand. Voor mij voelt dat aan als vakantie."

En het doet je zichtbaar deugd.

Gunther: Ja, wat rust is meer dan welkom. Het is al een druk jaar geweest. Vooral die late optredens met De Romeo’s hakken er serieus in. Vaak lig ik pas om drie uur ’s nachts in mijn bed, maar om zeven uur ’s morgens komen de kinderen me al wekken. Vroeger kon ik makkelijker functioneren met maar een paar uurtjes slaap, maar dat wordt steeds moeilijker.

Charlotte: Ik merk dat Gunther constant moe is. Hij moet zich meer verzorgen en neemt zelfs vitaminen om op krachten te komen. En als we in het weekend dan eens samen zijn, dan is het trekken en sleuren om hem ergens mee naartoe te krijgen.

Gunther: Dit tempo hou ik inderdaad geen tien jaar meer vol.

Wat is volgens jou dan wel de oplossing?

