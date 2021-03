Gunther Levi en Charlotte vijf jaar gelukkig getrouwd, ondanks corona: “Dat Gunther verplicht thuis zat, was voor mij ook niet echt handig”

Volgende maand valt er heel wat te vieren ten huize Gunther Levi en zijn vrouw Charlotte. Op 15 april zijn ze vijf jaar getrouwd én de dag nadien verjaren ze allebei: zij mag 40 kaarsjes uitblazen, hij 45. Grote festiviteiten zijn er om de welbekende reden uiteraard niet gepland. “Vorig jaar konden we onze verjaardag en huwelijksverjaardag ook al niet vieren. Toen zeiden we nog heel enthousiast dat we dat in 2021 wel zouden inhalen met een groot feest. Tja...”, zucht Gunther. Charlotte ziet een klein feestje ook niet zitten. “Het communiefeest van Otis hebben we vorig jaar drie keer gevierd, met telkens tien man in de tuin. We waren kapot. Daarom gaan we nu wachten tot we een groot feest kunnen geven.”