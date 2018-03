Gunther D doet intelligentietest met 'Temptation' Tim: "In welk continent ligt Afrika?" SD

"Harry Mulisch? Is dat geen beenhouwer?" Studio Brussel-presentator Gunther D kreeg gisteravond bezoek van Tim - 'No girls allowed, unless Deborah Leemans' - uit 'Temptation Island'. Hij onderlegde hem aan een intelligentietest en polste even naar de gepersonaliseerde condooms die eraan zitten te komen.