Guinness World Record Day: deze celebs hebben een wereldrecord op hun naam staan TK

08 november 2018

14u00 0 Showbizz Al sinds 1955 houdt de organisatie achter het Guinness Book of World Records de meest indrukwekkende prestaties van de mensheid bij. Hun databank bevat meer dan 40.000 records, van de grootste Jaffa Cake tot ‘s werelds kleinste kat (voor de liefhebbers: Lilieput heeft een schouderhoogte van amper 13,34 cm). Maar er staan ook heel wat beroemdheden op die ellenlange lijst, en vandaag - op Guinness World Record Day - zetten we een aantal van hen in de kijker.

1. Metallica

De metalband staat te boek als de eerste muziekact die een concert op alle zeven continenten speelde. Ze kregen dit voor elkaar tijdens een optreden op 8 december 2013, toen ze zo’n 120 wetenschappers mochten entertainen op de Carlini-basis op Antarctica. Tijdens het concert, toepasselijk ‘Freeze ‘Em All’ genoemd, gaven ze tien nummers ten gehore, waaronder ‘One’, ‘Enter Sandman’ en ‘Nothing Else Matters’.

2. Eminem

Eminem mag zichzelf gerust een van de beste rappers ter wereld noemen, want hij heeft het record van ‘meeste woorden in een hitsingle' op zijn naam staan. Het nummer ‘Rap God’ - een treffende titel - duurt 6 minuten en 4 seconden, maar in die tijd rammelt de artiest wel 1.560 woorden af. Dat komt neer op een gemiddelde van 4,28 woorden per seconde. Niet slecht!

3. Katy Perry

Op 16 juni 2017 werd Katy Perry de eerste persoon ooit die meer dan 100 miljoen volgers op Twitter bij elkaar sprokkelde. Op dit moment is ze nog steeds de meest gevolgde persoon op het mediaplatform, voor Justin Bieber en Barack Obama. Haar aantal volgers is intussen gestegen tot 107.735.350, en dat getal dikt nog elke dag aan.

4. Michael Jackson

De King of Pop heeft een hele hoop records op zijn naam staan, maar een van de opvallendste is wel dat hij het hoogste jaarloon van alle celebrities ooit verdiende. En dat 6 jaar na zijn dood. Tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 verdiende de artiest - of toch zijn erfgenamen - maar liefst 825 miljoen dollar (zo’n 718,5 miljoen euro). Dat maakte hem in een klap de best verdienende artiest ooit, zowel van de dode als levende beroemdheden. Het grootste deel van dat bedrag (750 miljoen dollar) was afkomstig van de verkoop van Jacksons aandelen in Sony/ATV Music Publishing. Hij was tot dan eigenaar van 50 procent van de muziekuitgeverij, die onder meer de liedjes van The Beatles in zijn catalogus heeft zitten.

Daarnaast heeft Michael Jackson ook het record van ‘het meeste aantal Grammy’s in één jaar door een individu’ in zijn bezit. In 1984 won hij er acht in amper twee uur tijd.

5. Avril Lavigne

Avril Lavigne heeft de twijfelachtige eer om de ‘meest gevaarlijke artiest op het internet’ te zijn. Veiligheidsexpert McAfee berekende dat een zoekopdracht naar de Canadese zangeres in 2017 het meeste kans gaf op spy- en malware, en dat mensen dan een groot risico liepen op diefstal van persoonlijke gegevens. Ze werd op de voet gevolgd door Bruno Mars, Carl Rae Jepsen, Zayn Malik en Celine Dion.

6. Meryl Streep

Het record voor de meeste Oscarnominaties staat op naam van Meryl Streep. Op de laatste prijsuitreiking werd ze voor de 21e keer genomineerd, waarmee ze haar eigen record verbrak. Haar eerste nominatie dateert al van 1979, voor ‘The Deer Hunter’. Het jaar daarna won ze haar eerste beeldje voor ‘Kramer vs. Kramer’. In 1983 won ze ‘beste actrice’ voor ‘Sophie’s Choice’, en in 2012 deed ze dat nog eens over voor ‘The Iron Lady’. Het grootste aantal Oscars staat bij de vrouwen echter nog steeds op naam van Katherine Hepburn, die er vier in de wacht wist te slepen.

7. U2

Bono, The Edge en co hebben met 22 beeldjes het record voor het grootste aantal Grammy Awards voor een groep op hun naam staan. Ze hebben tevens het record in handen van de meeste Grammy’s voor een rock-act. Het grootste aantal Grammy’s ooit moeten ze echter aan zich laten voorbijgaan: dat staat op naam van de Hongaarse dirigent, pianist en componist Georg Solti. De man sprokkelde in zijn carrière maar liefst 31 (!) Grammy’s bij elkaar, de laatste in 1997, het jaar van zijn dood.

8. Vin Diesel

De Facebookfoto met het meeste likes is afkomstig van Vin Diesel, maar het is waarschijnlijk niet iets waar de acteur mee te koop loopt. Het gaat immers om een foto van hem en acteur Paul Walker, die Diesel in december 2017, net na zijn dood, online zette. De emotionele post - de twee waren erg goede vrienden - werd maar liefst 8,2 miljoen keer geliket.

9. Queen Victoria

Een echte ‘celebrity’ kan je Queen Victoria, die van 1837 tot 1901 op de Britse troon zat, moeilijk noemen. Maar de koningin is wel de eerste beroemdheid die een stalker aan haar broek had. Het ging om de jonge Edward Jones, die op zijn veertiende een ongezonde obsessie voor de royal ontwikkelde. Hij brak meermaals in in het paleis, waar hij onder meer op haar troon ging zitten en gebruik maakte van haar persoonlijke bibliotheek. Eén keer stal hij zelfs koninklijk ondergoed. Toen Jones het uiteindelijk te gortig maakte, werd hij naar Australië gestuurd.

10. Cristiano Ronaldo

Tot vorig jaar was Selena Gomez de meest gevolgde persoon op Instagram, maar intussen heeft ze de titel moeten afgeven aan voetbalster Cristiano Ronaldo. Hij heeft maar liefst 145 miljoen volgers op de sociaalnetwerksite. De enige account die beter doet, is die van Instagram zelf (met 261 miljoen volgers).