Guido Belcanto vierde oudjaar met fan die hij nog nooit had gezien: “Ik heb hem nadien niet meer gehoord”

In de Gazet van Antwerpen vertelt Belcanto over de eindejaarsperiode, die niet altijd even coronaproof verliep. “Kerstmis heb ik gevierd met mijn drie zonen, de moeder van de oudste twee en een lief van een van hen. Hier in mijn chalet. Het was een mini-lockdownfeestje, maar ik heb intens genoten. Ik zie mijn kinderen regelmatig, maar zelden allemaal tegelijk.”

Oudjaar noemt hij ‘maf’. “Een fan uit Waregem had me in een prachtige mail uitgenodigd. De uitnodiging was liefdevol en oprecht. Ik had hem vervolgens om enkele foto’s gevraagd. De man, een alleenstaande vader van drie kinderen, had het wellicht zelf nooit verwacht, maar de blind date met een voorheen onbekende fan trok me aan. Het werd een gezellige, warme avond. Of hij goed kon koken? Hij had iets van een traiteur laten komen. (lacht) Ik heb bij hem overnacht en hem nadien niet meer gehoord of gezien.”