Guga Baúl was niet blij met keuzeproces voor ‘Beat VTM’: “Ik sta niet graag voor voldongen feiten” Redactie

16 oktober 2019

10u00

Bron: HUMO 2 Showbizz In december zal Guga Baúl, halfnaakt en rijkelijk ingesmeerd met olijfolie, op televisie worstelen met een wildvreemde man, voor het programma ‘Beat VTM’. Maar wie de verdeling bekeek, zag hoe hij niet echt enthousiast reageerde. “Dit is kak", klonk het. En: “Dik tegen mijn goesting!” En dat was niet gespeeld, vertelt hij in HUMO.

“Dat ik echt op mijn paard zat, kon je makkelijk afleiden uit het feit dat ik voor de camera’s ineens West-Vlaams zat te praten”, lacht Guga Baúl in HUMO. En die ergernis bleek vooral te wijten aan onduidelijke communicatie. “Ik ben vatbaar voor goede argumenten, en als men mij vooraf op de hoogte brengt over wat van mij wordt verwacht, ga ik zelden dwarsliggen”, vertelt hij. “Maar ik sta niét graag voor voldongen feiten. Dat bleek onlangs ook in de kick-offaflevering van ‘Beat VTM’. Ik dacht dat we - Koen Wauters, Olga Leyers, Nathalie Meskens, enzovoort - met zijn allen zouden overleggen over wie welke opdracht zou doen. In de praktijk werd mij gewoon iets in de schoenen geschoven. Intussen heb ik er vrede mee, maar toen vond ik dat niet zo tof.”

