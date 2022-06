Guga Baul samen met Jonas Van Thielen te zien in nieuwe zaalshow

Celebrities 57-jarige actrice Elizabeth Hurley toont haar dansmoves in bikini: “Je ziet er nog 27 uit!”

De Britse actrice Elizabeth Hurley heeft op Instagram een filmpje gedeeld waar ze al dansend in bikini is te zien. Hurley is duidelijk nog in topvorm op haar 57ste, en dat vinden ook haar volgers: “Wat een lichaam!”, klinkt het onder meer. Het is niet de eerste keer dat de actrice in bikini paradeert op haar sociale media. Elizabeth heeft namelijk een badkledinglijn die ze zo wil promoten.

27 juni