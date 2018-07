Guga Baúl: "Ik probeer mijn zoontjes nu al West-Vlaams te leren" CD

19 juli 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De hele zomer lang toert Guga Baúl (32) door Vlaanderen met zijn show 'Radio Guga', maar als hij niet op een podium staat, dan zit de stemmenimitator het liefst thuis bij partner Tine Embrechts (43) en zoontjes Gaston (3) en Maurice (1,5). En die krijgen op jonge leeftijd al het West-Vlaams en papa’s voorliefde voor sport en 'F.C. De Kampioenen' mee.

Guga Baúl schuimt deze zomervakantie heel wat festivals af. En het beste van de zaak: hij wordt er nog voor betaald ook. Hij komt er immers niet als bezoeker, wél als artiest. Met 'Radio Guga' brengen de imitator en zijn band een bonte mengeling van covers en tributes. Uiteraard overgoten met imitaties en de nodige humor. Het concept valt in de smaak bij de Vlaming. "De boekingen lopen vlot binnen, we mogen zeker niet klagen. Het publiek is telkens ook heel enthousiast. De mensen zeggen regelmatig dat ik goed kan zingen en ik geloof dat graag (lacht)."

Vind je zingen dan stiekem leuker dan imiteren?

Puur qua gevoel en ambiance haal ik meer voldoening uit zingen. Maar voor alle duidelijkheid: ik ben het imiteren nog lang niet beu. Al stel ik mij soms wel de vraag: wil ik het over tien jaar nog doen? Voorlopig in ieder geval nog wel.

