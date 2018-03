Grote zorgen om clown Bassie (82) EDA

31 maart 2018

10u19 2 Showbizz Het zijn allerminst komische tijden voor clown Bassie. De geliefde tv-clown ligt al maanden in een revalidatiecentrum en keek onlangs de dood recht in de ogen nadat er tijdens een operatie complicaties optraden.

Bas van Toor, beter bekend als Clown Bassie, was al een tijdje slecht te been. Op 13 november werd hij geopereerd, maar al snel staken er complicaties de kop op. Na tien weken ziekenhuis werd hij eindelijk ontslagen. Alleen duurt de revalidatie nog erg lang, vertelt zijn broer Aad van Toor (75) in Privé.

Bas en Aad produceerden vanaf 1984 samen de televisieseries van Bassie en Adriaan en veroverden zo de harten van kinderen in Nederland en Vlaanderen.