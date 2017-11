Grote winnaar MTV Awards en 'de nieuwe Justin Bieber': wie is Shawn Mendes eigenlijk? Redactie

Hij wordt wel eens de nieuwe Justin Bieber genoemd en dat is niet zonder reden. Hij is namelijk net als Bieber Canadees, enorm getalenteerd en helemaal in bij de jonge meisjes. Maar wat moet u nog weten over Shawn Mendes?

De ondertussen wereldberoemde zanger is nog maar 19 jaar oud, maar scoorde al hits met nummers als ‘Stitches’, ‘Treat You Better’ en ‘There's Nothing Holdin' Me Back’. Hij werd – ook net als Bieber – bekend door zijn zangtalent te delen via social media. Via de app ‘Vine’ deelde Shawn video’s van zes seconden waarop hij de meest bekende hits van het moment zong. Op die manier won hij de aandacht van zijn huidig manager Andrew Gertler en Ziggy Chareton van Island Records. In 2014 tekende Mendes al een contract bij het platenlabel.

Ondertussen heeft Shawn Mendes zijn plekje al goed gevonden in de celebritywereld. Zo zong hij al een duet met Camila Cabello – die eerst deel uitmaakte van de meisjesgroep ‘Fifth Harmony’, maar nu als solozangeres carrière maakt. Het duet ‘ I Know What You Did Last Summer’ behaalde maar liefst 232 miljoen views op YouTube.

Ook was hij deze week de grote winnaar op de MTV EMA’s: Shawn ging naar huis met ‘Beste Artiest’, ‘Beste Nummer (met ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’) en ‘Beste Fans’. Het ‘Mendes Army’ – zoals de fans van Shawn zichzelf gedoopt hebben – was vooral door het dolle heen met die laatste, uiteraard.

Als je dacht nog nooit van hem gehoord te hebben: onderstaand nummer zal ongetwijfeld een belletje doen rinkelen...