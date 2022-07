Grote Vlaamse mediagroepen verenigen zich tijdens Antwerp Pride 2022

Showbizz Polonaise loopt lichtjes uit de hand: video toont hoe overenthou­si­as­te fan in de billen van Frans Bauer knijpt

‘Heb je even voor mij?’ is altijd aanleiding voor een polonaise, maar sommige fans vergeten dan even waar ze hun handen mogen leggen. Tijdens een voorstelling in Brugge kroop een overenthousiaste fan van Frans Bauer op het podium, om zich vervolgens aan de zanger vast te klampen, en in zijn billen te knijpen. Frans bleef de hele tijd professioneel en zong gewoon door.

4 juli