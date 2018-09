Grote verrassing bij ‘Thuis’: populaire Waldek verdwijnt na 17 jaar uit de soap Hans Luyten

11 september 2018

20u35 0 Showbizz Dan toch! Verbazing alom bij de ‘Thuis’-kijkers. In de aflevering van dinsdagavond moesten de kijkers afscheid nemen van het personage Waldek. Op die manier verdwijnt acteur Bart Van Avermaet na 17 jaar uit de serie.

Het leek er al een tijdje aan te komen, ook al veronderstelden heel wat fans op sociale media dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Want Waldek Kozinsky was toch supergeliefd? En zeker niet alleen omdat hij in de seizoensfinale Mayra en Zoë van de vuurdood gered had. Hij zou wel blijven! Maar zijn exit vond dus toch plaats. In de laatste scène voor de zomerstop vernam de doodbrave klusjesman wat de kijker al maanden wist: dat hij niet de natuurlijke vader is van baby Zoë. Bij de start van het nieuwe seizoen werd die verhaallijn netjes afgerond. Mayra, die had opgebiecht dat ze Zoë na de geboorte had verwisseld, verdween naar haar vader in het verre buitenland. En baby Zoë werd herenigd met de natuurlijke moeder Nuria. Op die manier bleef Waldek verweesd achter. Als een zielig hoopje ellende nam hij dinsdagavond afscheid van zijn laatste vriend Peter. Vervolgens vertrok hij met zijn zus naar Polen. Bye bye Waldek!

“Bart heeft de plot rond de babywissel met heel veel goesting en passie gespeeld, maar dat verhaal is nu echt afgerond”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Niet alleen wat Mayra en Zoë betreft. Zijn beste vriend Frank heeft al langer met hem gebroken en zijn Rosa hoort nu bij een ander. Wat houdt Waldek nog hier? Dat het personage minstens een tijd moet herbronnen, was voor elke kijker duidelijk. Ook voor Bart en ons. Wij blikken terug op een zeer aangename samenwerking met Bart. Ook al betekent deze exit niet dat hij later nooit kan terugkeren. Waldek is immers een erg geliefd personage. Maar op dit moment ligt zijn toekomst in Polen.”

En voor de acteur ook in het theater. Op 25 oktober gaat ‘Ladies Night’ in première. In het stuk, gebaseerd op de film ‘The Full Monty’, gaat Van Avermaet samen met collega’s als Jo Hens en Chris Van Espen uit de kleren.