Grote transfer in tv-land: Niels Destadsbader keert na zeven jaar terug naar de VRT

ShowbizzPosition switch voor Niels Destadsbader (33). De zanger en presentator, die de laatste jaren exclusief bij VTM aan de slag was, keert na zeven jaar terug naar de VRT. Dat maakte Niels zonet zelf bekend in het Radio 2-programma ‘De Vijver’ van Siska Schoeters. “Ik heb geweldige jaren gekend bij VTM, maar ik heb veel goesting in dit nieuw avontuur”, klonk het. Hij zal tv-programma’s maken voor Eén, en ook te horen zijn op Radio 2.

Niels Destadsbader begon zijn carrière in 2009 als wrapper bij Ketnet, waar hij live de programma’s aankondigde en al snel opviel als een vlotte presentator met veel talent. Destadsbader speelde ook mee in verschillende televisiereeksen - waaronder ‘Amika’ (Ketnet) en ‘FC De Kampioenen’ (Eén) - en presenteerde op MNM. In het najaar van 2014 maakte hij echter de overstap naar VTM, waar hij zeven jaar lang programma’s als ‘Dansdate’, ‘K3 zoekt K3', ‘De Gouden Schoen’ en ‘The Masked Singer’ presenteerde - hij zal trouwens ook nog te zien zijn in het tweede seizoen van die gemaskerde wedstrijd.

Maar nu keert Niels dus terug naar de plek waar het voor hem allemaal begonnen is. “We worden weer collega’s”, vertelde hij zaterdagochtend aan Siska Schoeters. In de toekomst gaat hij voornamelijk programma’s maken voor Eén en Radio 2. “Ik heb geweldige jaren gekend bij VTM”, aldus Niels. “Hele mooie kansen gekregen, toffe programma’s gemaakt en mogen samenwerken met erg veel fijne mensen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik heb hier lang over nagedacht en ik heb heel veel goesting in dit nieuw avontuur. De toekomstvisie en het maatschappelijke engagement van de Reyerslaan spreken mij enorm aan. De mensen die hier zitten hebben mij meteen overtuigd met hun enthousiasme en ik wil daar mee mijn schouders onder zetten.”

Niels nam de beslissing al even geleden, maar had zwijgplicht. “Het was heel moeilijk om geheim te houden, vooral omdat ik bij VTM zo’n toffe jaren heb beleefd. Enkel mijn broer en ouders wisten ervan, voor veel mensen zal het een verrassing zijn.”

(Lees verder onder de video.)

Terug thuis

Ricus Jansegers, algemeen directeur Content VRT, is blij dat Niels Destadsbader terugkeert naar zijn roots. “Hij is een veelzijdig en talentrijk muzikant, acteur en presentator. Hij is een van de meest getalenteerde tv-makers van ons land. Dat hij nu terug is waar het voor hem allemaal begon, is prachtig nieuws voor de VRT én voor hem. Niels is terug thuis.”

De televisieplannen met Niels zijn volop in voorbereiding, laat de VRT nog weten. Wat wel al vaststaat, is dat hij eind dit jaar te horen zal zijn tijdens de eindejaarslijst op Radio 2. “Ik heb dus tijd genoeg om mij voor te bereiden”, grapte hij bij Schoeters. Daarnaast zal hij ook moeten blokken voor ‘De Slimste Mens’ op Play4, want ook daar treedt hij dit najaar aan.

