Grote ‘The Simpsons’-fan Bart De Wever begrijpt ophef rond Apu niet: “Humor is een belangrijk ventiel, draai dat aub niet dicht”

06 november 2018

13u28

Bron: Nieuwe Feiten, Radio 1 3 Showbizz Dat het personage Apu Nahasapeemapetilon van ‘The Simpsons’ mogelijks verdwijnt wegens te stereotiep, kan er bij Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) niet in. Hij is fan van het eerste uur van de serie en begrijpt de commotie rond Apu niet. “Humor is een belangrijk ventiel in de vrije samenleving, draai dat alstublieft niet dicht”, zegt hij op Radio 1.

Apu is de Indische uitbater van de Kwik-E-Mart in het Springfield van The Simpsons. Er is veel ophef ontstaan rond het personage, omdat hij te stereotiep zou worden afgebeeld. “Het is puur racisme”, klonk het onder meer in de VS. “Apu is niet grappig. Hij wordt gewoon uitgelachen omdat hij een Indiër is met een vreemd accent.” De commotie heeft de geruchtenmolen op gang gebracht dat Apu mogelijks uit de serie verdwijnt.

Iedereen door de mangel

Volgens The Simpsons-liefhebber Bart De Wever is er van racisme geen sprake. “Hij is het uitvergrote stereotype van iemand die je ook wel eens tegenkomt in een nachtwinkel, waar iemand van Pakistaanse of Indische origine achter de toog staat, met een accent spreekt en veel te dure prijzen aanrekent omdat hij ’s nachts open is. En dat wordt uitvergroot op een humoristische en zelfs briljante wijze”, aldus De Wever. “Aangezien in de serie werkelijk iedereen erdoor wordt gesleurd, vind ik het heel sterk dat iemand hier aanstoot aan neemt.”

“‘Ay, ay, ay, no es bueno!’, denk ik dan”, vervolgt de N-VA-voorzitter, verwijzend naar dat andere personage, de Mexicaanse ‘BumbleBee Man’. “Ook bijvoorbeeld Mister Smithers wordt redelijk stereotiep als homo afgebeeld”, zegt hij. “Of Groundskeeper Willie, die ook niet erg flatterend is voor alle Schotten. Om over Homer zelf nog maar te zwijgen, die het type is van de dikbuikige, nogal domme bierdrinkende en fastfood-verslindende Amerikaan, waar we ook al wel eens graag mee lachen.”

Beledigd

“Eerlijk gezegd, zoals Matt Groening (‘The Simpsons’-maker, red.) zegt: ‘We leven in een tijd waarin iedereen graag doet alsof hij beledigd is’. Ik vind dat wel een waarheid”, gaat De Wever verder. “Als je dit soort expressie gaat aanvallen, waar eindigt dat? Humor is een heel belangrijk ventiel in een samenleving. Als je dat gaat dichtdraaien, draai je het ventiel van de haat verder open.”

“Lachen werkt bevrijdend. Lachen met mensen en met elkaar, dat is belangrijk. Dat is de prijs die je betaalt om in een vrije samenleving te leven en net fundamenteel. Als iedereen zich beledigd gaat voelen door wat echt briljante en fijnzinnige humor is, mag een blad als Humo dan nog in de rekken liggen? Dan is het ‘Gat van de Wereld’ racistisch en seksistisch tot in de hoogste graad.”

En wat denkt De Wever van de burgemeester in The Simpsons? “Die is zo corrupt als maar zijn kan. Een politicus zonder scrupules, zonder geweten. Het type beeld van een PS-bestuurder eigenlijk, als ik dan zelf ook eens mag lachen.”

Favoriete figuur

Mayor Quimby is echter niet de favoriete figuur van de Antwerpse burgemeester. Dat is Homer himself. “Ik ben altijd een grote Homer-fan geweest”, klinkt het. “Toen ik een tijd geleden naar die reeks keek, beantwoordde ik zelf aan het cliché van de dikke Westerling die te veel bier drinkt en te veel fastfood eet. Hij was mijn held. En ik vond het ook helemaal niet erg dat dat personage in het belachelijke werd getrokken. Als je dat allemaal niet meer kan verdragen, wordt het een hele trieste samenleving.”

Multiculturele samenleving

“Als we nu terug over Apu spreken: we worden gevraagd om multiculturalisme te aanvaarden als de realiteit – en dat is ook zo. Dat betekent dat we mensen op straat tegenkomen die niet onze taal spreken, een andere godsdienst hebben. Dan denk ik dat iets als The Simpsons veel Amerikanen net in contact brengt met bijvoorbeeld de godsdienst van Apu, die ze anders misschien nooit zouden leren kennen. Humor is dan een gemakkelijke weg om mensen tegemoet te treden.”

“Als je daar aanstoot aan gaat nemen, dan denk ik dat zij die dit soort humor brengen, maar dan op een hatelijke manier - om eerder op te roepen tot onverdraagzaamheid - vrij spel krijgen. In zo’n samenleving zal het niet de politieke correctheid zijn die wint, maar eerder zij die dit soort dingen gaan gebruiken om verdeeldheid te zaaien.”

Afsluiten doet De Wever met de woorden “Thank you, come again.”

