Grote speurtochtenshow mét primeurs voor alle aanwezigen: dit is ‘The Masked Singer in Concert’

TV KIJK. Dat liep bijna fout: Foxy Lady valt nét niet van podium in ‘The Masked Singer’

Ook de Masked Singers van deze week nemen het tegen elkaar op, om een felbegeerd plekje in The Big Bang te veroveren. Ze zetten alles op alles, al gaat Foxy Lady wel héél ver. Ze waagt zich aan het nummer ‘Don’t Go Yet’ van Camila Cabello, maar valt tijdens haar performance bijna van het podium. “Voorzichtig!”, roept speurder Bart Cannaerts. Of het optreden van Foxy Lady goed genoeg is om door te stoten, ontdek je aanstaande vrijdag in ‘The Masked Singer’.