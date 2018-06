Grootvader Niels Destadsbader overleden: "Rust zacht, grote held" TDS

26 juni 2018

19u18

Bron: Instagram 0 Showbizz Niels Destadsbader rouwt vandaag. Op Instagram laat hij weten dat zijn grootvader is overleden. Een zware klap voor Niels, want de twee hadden een erg sterke band.

"Zoveel van jou geleerd en zó trots dat wij jou ‘pépé ’ mochten noemen. Rust zacht, grote held. ❤️", schrijft Niels bij een foto. Hij en zijn opa hadden een hechte band. In 2016 vertelde Niels nog dat het zijn grote droom was om samen met zijn grootvader nog eens naar de bioscoop te gaan. "Om samen de derde 'F.C. De Kampioenen'-film (waar Niels Destadsbader Ronald/Ronaldinho in speelt, Red.) te kunnen gaan bekijken", zei hij toen. "Opa is 87 en zijn ogen gaan achteruit, spijtig genoeg. De tweede Kampioenen-film heeft hij nog in de bioscoop gezien, en dat vond hij geweldig. Dus, hopelijk kan 't de volgende keer óók nog. Opa is een grote 'F.C. De Kampioenen'-fan."

Die wens is dus nog werkelijkheid geworden. Waar de opa van Niels precies aan overleden is, is niet bekend. NIels zijn fans steken hem alvast een hart onder de riem. "Koester de prachtige herinneringen die jullie samen maakten", klinkt het. Of ook: "Sterkte bij dit, ongetwijfeld, groot verlies", en "We zijn in onze gedachten bij u en je familie! Koester de mooie momenten!"

