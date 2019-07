Grootste talentenbureau in Japan vraagt cliënten om niet voor maffia te werken SD

16 juli 2019

14u59

Bron: ANP 0 Showbizz Yoshimoto Kogyo, het grootste talentenbureau van Japan, heeft een opmerkelijke clausule toegevoegd aan zijn contracten: iedereen die met het bedrijf verbonden is, moet voortaan beloven om geen contacten meer te onderhouden met de Japanse georganiseerde misdaad, de zogeheten Yakuza. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De maatregel komt er nadat maar liefst vijftien van de talenten van het bureau geschorst werden omdat ze feestjes bijwoonden die georganiseerd werden door de Yakuza. Yoshimoto Kogyo is met 6000 artiesten het grootste talentenbureau van Japan. Het bedrijf richt zich vooral op komieken in eigen land, maar timmert sinds enige tijd ook aan de weg in de internationale filmindustrie, met bijvoorbeeld een contract met Netflix.

In 2011 moest een televisiepresentator, met contract bij het bedrijf, terugtreden omdat hij geld van een maffiabaas had aangenomen. Afgelopen maand bleek dat meerdere komieken in 2014 hadden opgetreden op een feest van een criminele organisatie. De artiesten ontvingen duizenden euro's van de criminelen, die miljoenen hadden verdiend met telefonische oplichterij. De criminelen troggelden ouderen geld af door zich telefonisch voor te doen als familieleden of bekenden.

Een vertegenwoordiger van het talentenbureau noemde de actie van de komieken "enorm dom". Om in de toekomst dit soort zaken te voorkomen, worden artiesten verplicht om al het werk dat ze buiten het bureau doen te melden, en om niet te werken voor “anti-sociale groepen” - een eufemisme voor de maffia.