Groot verdriet om onverwachte dood Netflix-acteur en balletsterretje Jack Burns (14) Redactie

12 december 2019

10u00

Bron: AD 0 Showbizz De 14-jarige Jack Burns, een internationale balletster die door critici ‘de nieuwe Billy Elliot’ werd genoemd, is eerder deze maand dood aangetroffen in het huis van zijn ouders. Dat heeft zijn school in Glasgow in een emotionele verklaring bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Schotse tiener is nog niet bekend, maar er zijn in elk geval geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf.

De zeer getalenteerde danser, die vanwege zijn uitzonderlijke balletvaardigheden ‘de volgende Billy Elliot’ werd genoemd, was een van de grootste kindsterren in Schotland. Burns speelde in meerdere grootschalige tv-producties, waaronder de geprezen Netflix-drama Outlander, thriller-miniserie Plain Sight en diverse andere BBC-producties. De schooljongen werkte ook als model en was meerdere keren het gezicht in grote campagnes voor internationale merken.

Inspiratie

Als student van zijn dansschool in Greenock, The Elite Academy of Dance, had Burns al op jonge leeftijd zijn leraren en klasgenoten ‘ervan overtuigd dat hij de ‘nieuwe Billy Elliot’ zou worden’. “Tragisch genoeg, zoals jullie ongetwijfeld weten, zijn we onze geliefde student Jack Burns verloren”, laat de school deze week weten in een verklaring. “Jack was een inspiratie voor iedereen bij Elite en veroverde de harten van iedereen die het plezier had om sinds 2012 met hem te werken en dansen.”

“Wij en alle familie en vrienden van Jack zijn natuurlijk compleet van slag en hebben geen woorden en antwoorden meer”, vervolgt de school het verdrietige relaas. “Vorige week hebben we alle ouders en voogden van onze huidige studenten gemaild met het vreselijk trieste nieuws over het overlijden van een van onze uitzonderlijk getalenteerde jonge studenten.”

Begrafenis

Burns, die al op 9-jarige leeftijd een plek op de zeer prestigieuze Glasgow Ballet School verdiende, wordt morgenochtend begraven in de St Mary’s Church in Greenock. Een goede vriend is verscheurd door het nieuws en laat op Facebook weten: “Jack was zo’n geweldige jongen. Hij verdiende niet de dingen die hij doormaakte. Hij heeft nooit iemand pijn willen doen. Ik ben er kapot van dat ik iemand heb verloren die zoveel voor me betekende.”