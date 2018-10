Groot spektakel, groot risico: 250.000 verkochte tickets '40-45' dekken enkel vaste kosten Lieven Desmet

09 oktober 2018

07u45

Bron: De Morgen 1 Showbizz Na de musical 14-18 pakt Studio 100 uit met de langverwachte opvolger 40-45, over WOII. Na de première klonken niks dan superlatieven. Het lijkt ook zakelijk een huzarenstuk te worden.

Een speciaal opgezette eventhal, een vliegtuig dat boven je hoofd vliegt, een trein op scène. Neen, Studio 100 keek op geen inspanning voor zijn jongste musical 40-45. Per avond kunnen 1.672 toeschouwers naar de musical komen kijken, vanop acht rijdende tribunes. 250.000 tickets gingen al over de toonbank, waarmee de show alvast zijn start niet heeft gemist. Van de musical Daens, uit 2008 werden 220.000 tickets verkocht, herinnert Hans Bourlon zich.

De CEO van de entertainmentgroep is tevreden over de lovende ontvangst van 40-45. "We hebben hier vele jaren hard aan gewerkt en we hebben erg ambitieuze keuzes gemaakt. Dan doet het veel plezier om te zien dat het dit allemaal waard was."

