Groot kijkcijfersucces voor ‘Het Rad’ DBJ

04 augustus 2020

16u08 2 tv Een vliegende start voor Peter Van de Veire (48) en zijn quiz ‘Het rad’. De vernieuwde versie van ‘Het rad van fortuin’ kon gisteren liefst 650.000 kijkers bekoren. Kind van de rekening werd ‘Op weg met Jan’ op één.

De zomer van VIER bestond in juli zowat over de hele lijn uitherhalingen, maar nu de zender zijn eerste nieuwe programma in tijden opvoert, vallen ze meteen in de prijzen. 650.000 kijkers lokte presentator Peter Van de Veire gisteren naar de zender, goed voor een marktaandeel van 38 procent in de groep 18 tot 54-jarigen.

Kind van de rekening werd ‘Op weg met Jan’, het reisprogramma met Jan Van Looveren, dat na 535.000 kijkers vorige week bleef steken op 362.000. De cijfers van ‘De Zomer van’, het personalityprogramma van Eric Goens op VTM, bleven min of meer status quo: 370.000 vorige week maandag, 361.000 gisteren.

De cijfers van VIER konden een opkikker gebruiken, vorige week maandag was de misdaadreeks ‘Vermist’ het best bekeken programma op de zender met een luttele 128.000 kijkers, goed voor zo’n 8 procent marktaandeel.