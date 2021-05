Groepslid van IJslandse inzending Songfestival test positief op corona

Daði og Gagnamagnið zou eigenlijk donderdagavond aantreden in de tweede halve finale en woensdag twee keer repeteren. Tijdens deze shows wordt hoogstwaarschijnlijk de back-uptape gebruikt die eerder dit voorjaar moest worden opgenomen. Als ze doorgaan, wordt ook in de finale de back-up gebruikt. “We zijn tijdens de hele trip ontzettend voorzichtig geweest en dit komt als een grote verrassing”, zegt frontman Daði Freyr op Twitter. “We zijn heel blij met ons optreden en we kunnen niet wachten tot jullie het zien. Bedankt voor alle liefde.”

Dubbele pech

Voor de IJslandse band is het al de tweede keer dat ze pech hebben. Vorig jaar maakten ze al grote kans om te winnen, maar toen ging het Songfestival jammer genoeg niet door. En ook nu was het uitkijken geblazen voor Daði og Gagnamagnið. Net zoals ons land besloot namelijk ook IJsland om dezelfde groep naar het Eurovisiesongfestival te sturen. Volgens Eurosongkenner André Vermeulen zit de groep ook nu opnieuw bij de favorieten. “Ook dit jaar maken ze kans op een topplaats, maar hun nummer is wel iets minder goed”, aldus Vermeulen. Net zoals Hooverphonic kozen ook zij voor een gloednieuwe song. Al is hun keuze dus iets minder geslaagd. ‘The Wrong Place’, onze inzending voor het Songfestival, is dan weer een verbetering in vergelijking met het lied van vorig jaar.