“Groep studentes wilde prins Charles ontvoeren”

RoyaltyIn 1968 wilde een groep studentes aan Cambridge University medestudent prins Charles (72) ontvoeren. Dat blijkt uit het nieuwe boek ‘The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana’.

De Britse prins Charles studeerde in z'n jonge jaren aan Cambridge University. Volgens het boek ‘The Secret Royals' stortte de kroonprins zich met het grootste plezier op het studentenleven. “Hij had een talent om in situaties verwikkeld te raken die mogelijk gênant of zelfs fysiek gevaarlijk konden zijn”, klinkt het. Toch kon hij rekenen op een team van discrete bodyguards. Terwijl Charles over de campus fietste, volgden zij “op respectvolle afstand" in een oude Land Rover.

Kidnapping

“Maar ze maakten zich vooral zorgen om jonge vrouwen", klinkt het in het boek. “Dat werd in het bijzonder een probleem tijdens de Rag Week in 1968 - een jaarlijks evenement waarop de studenten gekke kleren aantrekken en grapjes uithalen om geld voor goede doelen in te zamelen." Maar voor de prins scheelde het maar een haartje of het liep die dag goed fout. “Michael Varney, de persoonlijke bodyguard van de prins, ontdekte via inlichtingen van de politie, dat een groep vrouwelijke studenten aan Manchester University van plan waren om Charles te kidnappen en losgeld voor hem te vragen. Ze waren van plan om hun plan uit te voeren zonder mannelijke hulp”, schrijven de auteurs.

Naar verluidt was de operatie goed doordacht, “bijna professionele ontvoerders waardig." De groep had namelijk een vluchtauto voorzien, maar ook een huis waar ze hun slachtoffer veilig konden onderbrengen. De politie omschreef de groep als “een team Amazones die klaar waren voor een gevecht en bereid waren om prins Charles desnoods zelf weg te sleuren."

Ontmoeting

Varney vermoedde dat prins Charles de hele situatie best leuk vond en misschien wel sympathie kon opbrengen voor de actie. Maar hij was zich tegelijkertijd “pijnlijk bewust” dat als de vrouwen erin zouden slagen om Charles te kidnappen “dat hem z'n hoofd zou kosten." Daarom regelde hij een ontmoeting met de leider van de kidnappers en waarschuwde hij haar dat de politie op de hoogte was van het plan. “Als je hier toch mee doorgaat, dan ga ik er persoonlijk voor zorgen dat je twee weken niet zult kunnen zitten", voegde hij er nog dreigend aan toe. Volgens Varney verweerde de leidster zich verbaal door hem voor het vuil van de straat uit te schelden, maar gaf ze later toch toe om de kidnapping te laten varen.

