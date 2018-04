Griezelen op paasmaandag: deze trailer is niet voor angsthazen EDA

02 april 2018

10u19

Bron: YouTube, Instagram 1785 Showbizz Wie met clownvrees kampt, beleefde in 2017 een annus horribilis met de komst van kaskraker 'It'. Maar ook dit jaar duikt de clown als griezelfiguur terug op. Een trailer voor een nieuwe film genaamd 'Terrifier' doet het internet volop gruwelen.

De officiële samenvatting klinkt als volgt: "Terrifier is het verhaal van de maniakale 'Art the Clown' die tijdens Halloween drie jonge vrouwen terroriseert en iedereen die hem daarbij in de weg staat afslacht. Art is de clown die je zal kwellen in je nachtmerries."

De prent werd geregisseerd door Damien Leone en is gebaseerd op een kortfilm die hij eerder uitbracht. Wachten op de bioscooprelease is niet nodig, de film zou weldra uitkomen op DVD.

Over het creatief proces achter de film zei de regisseur nog: "Ik voelde: als ik zo veel mogelijk opvulsel zou kunnen verwijderen en de hele film als de laatste 20 minuten van een slasherfilm zou kunnen maken, dat we op de goede weg waren."

Voel je vrij om (weg) te klikken: