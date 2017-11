Grietje uit 'Steracteur Steractrice' stapt in het huwelijksbootje HL & TDS

11u50

Bron: Eigen berichtgeving 2 Ann Backx Showbizz Actrice Grietje Vanderheijden, vooral bekend uit 'Steracteur Steractrice' en als Vicky in de VTM-serie 'Lili en Marleen', is in het huwelijksbootje gestapt met haar partner Bjorn. Op het gemeentehuis van Zemst gaf het koppel hun jawoord aan elkaar.

"Wij gaan trouwen", liet Vanderheijden in juli dit jaar weten. De actrice was toen met Bjorn op vakantie in Bordeaux toen hij plots een ring bovenhaalde.

"Ik had zijn aanzoek niet voelen aankomen, maar hoopte er wel een beetje op", aldus een dolgelukkige Grietje toen. "Mijn ogen schoten meteen vol tranen. We zijn nu twee jaar samen en zijn al bezig met het plannen van een intiem trouwfeest. Wat een heerlijke zomer!"

Woelige periode afsluiten

Ook eerder liet de actrice weten dat ze bij Bjorn rust kan vinden, na een moeilijke scheiding. "Het klikte en we werden snel een koppel", vertelde ze over hun ontmoeting. "Op die manier sluit ik een woelige periode af. Ik heb het gevoel dat mijn leven weer wat stabieler is en dat ik weer verder kan." Grietje Vanderheijden was in 2007 getrouwd met haar toenmalige grote liefde Sven

Ann Backx

Medialaan Grietje nam de rol van Vicky op zich in 'Lili en Marleen'