Griet Vanhees reageert op alle kwetsende commentaren: "Ik ben wél gezond en eet meer dan genoeg"

04 juli 2018

Bron: TV FAMILIE 2 Showbizz Griet Vanhees (38) belandde in het oog van een storm toen Sven Ornelis (45) nietsvermoedend een foto op zijn Instagrampagina plaatste: Sven met Griet. Ze waren gezellig iets gaan eten (mét Griets man Anthony Kumpen erbij) en dat mocht iedereen weten. Leuk. Maar op de vele negatieve reacties waren ze geen van beiden voorbereid. Sven vond het zelfs zo gortig dat hij z’n eigen volgers op hun plaats zette. In Tv Familie reageert Griet nu voor het eerst zélf op de golf van negatieve commentaren.

Tja, de commentaren op het voorkomen van Griet Vanhees waren niet mals. Het ging van "Amai, die heeft toch anorexia!" en "Precies een skelet" tot "Geen mooie vrouw, ze is scary". Bodyshaming van de zuiverste soort. En zowat iedereen leek het erover eens: Griet is (véél) te mager. De oplossing ligt volgens hen voor de hand: ze moet gewoon wat meer eten in plaats van constant als een bezetene op haar nu al hyperslanke lijn te letten. 

Sven Ornelis ging in de tegenaanval. Op zijn blog ‘Would Be Chef’ luchtte hij zijn hart in een ellenlange post. "Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zulke dingen kunnen posten", was de conclusie van de radiopresentator. "Het gaat eigenlijk niemand iets aan, maar Griet heeft een tweede dame blanche niet geweigerd, na de uitgebreide maaltijd. Ik wél. Ik dacht aan mijn lijn, zij niet."

Kwetsende dingen

Terwijl Sven zich uit de naad werkte om al die lelijke reacties te counteren, laat Griet zelf het allemaal - verrassend genoeg - niet aan haar hart komen. "Luister hé, ik werd als kind al nageroepen. Dat ik dringend moest verdikken en zo. Het waren soms echt kwetsende dingen. Ik ben dat dus wel gewend", zegt Griet Vanhees in weekblad Tv Familie. Al is het voormalig model wel tevreden met de steun van haar goeie vriend Sven. "Ik vind het superlief van hem dat hij het zo voor mij opneemt."

Vind je het niet erg dat mensen die jou niet eens persoonlijk kennen zo gemeen reageren? 

Als je een publiek persoon bent, denken mensen al gauw dat ze over jou kunnen zeggen wat ze willen. Het grofste eerst. En achter een computerscherm voelen ze zich veilig, en dan schrijven ze snel zulke dingen. Ze zullen zich daar beter door voelen, zeker?

Ze zijn niet mals voor jou. "Griet is scary mager", bijvoorbeeld.

(lachje) Ik bén mager. Ik kan daar moeilijk over liegen, iedereen ziet dat. Dat is nu eenmaal mijn lichaamsbouw. Ik ben gezond en eet méér dan genoeg. Als mensen willen zagen... Tja, ze doen maar. Ik zou met niemand willen ruilen, ik ben blij met wie ik ben.

Er was ook commentaar op de foto die jij - na Sven - op Instagram zette. Die is duidelijk bewerkt. Op Svens foto zien jouw wangen er wat ingevallen uit. 

Ach, iedereen gebruikt toch filters? Als ik een foto van de natuur post, heb ik die eerst óók een beetje bewerkt, om de kleuren beter te doen uitkomen en zo. Dat is gewoon móóier. En wat mijn gezicht betreft: mijn kaken zijn helemaal niet ingevallen. Ik heb gewoon erg uitgesproken jukbeenderen, en daardoor heb ik op foto’s soms een schaduweffect op m’n wangen. 

Om die bodyshamers te plagen zette jij een sexy badpakfoto van jezelf op Instagram. Goed gedaan!

(schaterlach) Ja, dat ze dáár nu maar op reageren. Ach, wat doet de mening van mensen die ik niet ken ertoe? Ik heb een toffe, goeie man en leuke, gezonde kinderen. En veel vrienden die me graag zien. Geef toe: wat kan een mens nog meer verlangen?

Jouw oudste zoon is al een tiener. Hoe gaat hij om met dergelijke reacties op het uiterlijk van zijn moeder?

Thibeau wil mij dan altijd verdedigen. Ik heb hem moeten leren om zulke dingen ­gewoonweg te negeren. Als jongen blijft hij zelf gelukkig van soortgelijke reacties gespaard. 

Dus: kritiek negeren is de boodschap?

(knikt) De sociale media gebruik ik om leuke dingen te tonen, om positieve energie te delen met de wereld. Negatieve mensen blokkeer ik. Direct. Ik trek me geen snars van hun mening aan. No way! Trouwens, die zure commentaar weegt niet op tegen alle lieve, positieve reacties die ik krijg. Voilà.

Dat het gezellig en zeer lekker was vandaag @grietvanhees @anthonykumpen @restaurantslagmolen Een foto die is geplaatst door null (@svenornelis) op 24 jun 2018 om 23:40 CEST