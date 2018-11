Griet Vanhees organiseerde een EHBO-homeparty nadat haar zoon bijna stikte: “Ik voelde me zo schuldig dat ik hem niet kon helpen” VVDW

07 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wie voortaan in Brussel een rijbewijs wil behalen, zal dat enkel nog krijgen als hij ook een korte EHBO-cursus van drie uur heeft gevolgd. Vlaams minister Ben Weyts wil nog een stap verder gaan en lijkt aan te sturen op een cursus van twaalf uur. Griet Vanhees weet ondertussen al wat ze moet doen, zij organiseerde een EHBO-homeparty nadat haar zoon bijna was gestikt.

Sinds één november moeten aspirant-bestuurders in Brussel, naast het succesvol afleggen van hun theoretische en praktische rijproeven, ook een EHBO-stoomcursus hebben gevolgd om hun rijbewijs te kunnen behalen. Vlaams verkeersminister Ben Weyts is niet geneigd om het Brusselse voorbeeld te volgen. “Vanaf volgend jaar keren beginnende Vlaamse chauffeurs na negen maanden sowieso terug voor een extra lesdag. Tijdens deze opleiding worden ook enkele EHBO-technieken aangeleerd”, klinkt het op zijn kabinet.

Bij Child Care Academy kun je onder meer workshops ‘levensreddend handelen bij baby en kind’ volgen, maar ook reanimatietrainingen. Blogster Griet Vanhees organiseerde bij haar thuis een ‘homeparty in EHBO’, gericht naar baby’s en kinderen tot twaalf jaar. Hierbij krijg je in drie uur tips over hoe je moet omgaan met een angstig kind, hoe je de hulpdiensten moeten contacteren, hoe je moet reanimeren, wat te doen bij verstikking of vergiftiging of koortsstuipen, hoe je een wond moet verzorgen... “Ik raad iedereen zo’n EHBO-cursus aan, want er is een groot verschil tussen iets lezen en het effectief doen.”

Waarom heb je zo’n EHBO-cursus gevolgd?

“Mijn jongste zoon Henri-Constant was bijna gestikt in een gummibeer en ik sloeg helemaal in paniek. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik heb heel hard naar Anthony geroepen. Hij heeft hem dan verlost, hij heeft vele snoepjes uit zijn keel gehaald. Ik voelde mij zo schuldig dat ik mijn zoon niet kon helpen, dat ik besloot praktijklessen te volgen.”

Weet je ook hoe je moet ingrijpen bij een verkeersongeval, als je levens moet redden?

“Elke situatie is anders, maar ik zou nu wel te hulp durven te schieten en zien wat ik kan doen, zoals de ziekenwagen bellen. Je mag in geen geval het slachtoffer verplaatsen, want daar kun je veel meer kwaad mee doen dan goed. Het slachtoffer geruststellen en wachten tot er professionele hulp komt, is het minste wat je kunt doen.”

Heb je al eens mond-op-mond-beademing moeten toepassen?

“Op een pop, ja, maar dat is vreemd. Daarom is de praktijk zo belangrijk, om precies te weten hoe dingen voelen en zijn.”

Vind je het nuttig dat wie een rijbewijs wil halen ook een EHBO-cursus moet volgen?

“Het is zeker nuttig als de overheid zich hiervoor zou inzetten. Op voorwaarde dat het kosteloos is, want gezinnen en jonge mensen hebben er vaak het geld niet voor, een rijbewijs halen kost al genoeg. Maar als je er niet extra voor moet betalen, gaan jongeren dat met plezier doen.”

