Griet Vanhees opent een cosmedisch instituut: “Uiterlijk is belangrijk, dus waarom de natuur niet een handje helpen?” KD

09 januari 2019

06u50 0 Showbizz Griet Vanhees (40), de vrouw van Anthony Kumpen, begint aan een nieuw avontuur. Het model heeft haar eigen cosmedische instituut opgestart: The Insight Affair in Hasselt. “Spierontspanners of fillers zijn al jaren geen taboe meer voor mij”, laat de blondine weten.

“Een goede gezondheid”. Griet Vanhees wenst het iedereen toe in 2019. Meer nog: het wordt haar missie om iedereen fitter, mooier, gelukkiger én gezonder te maken. “Uiterlijk is belangrijk! Ik zie er graag goed uit. De juiste voeding, beweging, slaap en vooral een gezonde levensstijl dragen daartoe bij. Maar waar nodig help ik de natuur ook een handje, door af en toe te kiezen voor een cosmetische of cosmedische behandeling”. Cosmedische behandelingen zijn schoonheidsbehandelingen die uitgevoerd worden door arts, zoals fillers of botox.

Elke dag krijgt ze via social media de vraag wat haar geheimen zijn. Die geheimen geeft ze vanaf deze maand prijs in haar instituut The Insight Affair, dat in zee gaat met The Healthy Affair, het afslankingsinstituut van Michèle Thissen. “Spierontspanners of fillers zijn al jaren geen taboe meer voor mij. Ik voel me er goed bij als mijn gelaat er ontspannen uitziet én naturel blijft. Want dat is een must”, klinkt het.

Vitamine-infuus

Griet hoopt om cosmetische behandelingen nog meer uit de taboesfeer te halen, en mensen aan te sporen om te luisteren naar zichzelf en naar hun eigen lijf - niet naar de mening van anderen. “Ik ken héél veel mensen die vermoeid zijn en slaapproblemen hebben, heel vaak met maag en darmproblemen als gevolg. Sporters, druk bezette zakenlui, moeders en vaders die gezonder in het leven willen staan, die een pak meer energie kunnen gebruiken. En dat is exact wat The Insight Affair - naast de cosmetische behandelingen - te bieden heeft. Intraveneuze behandelingen, boostershots, vitamine-infusen zeg maar, die kunnen zorgen voor een verhoogd energieniveau, wat symptomen van stress, burn-out, oververmoeidheid of zelfs een kater de kop in kunnen drukken.”

Om haar klanten de meest doeltreffende behandeling te geven, werkt Griet samen met een team van medische en paramedische experts, die over een uitgebreide kennis, ervaring en professionaliteit beschikken. “Wie een groot onderhoud qua lichaam en geest nodig heeft, is bij The Insight Affair aan het juiste adres. Werken aan de binnenkant, om te stralen aan de buitenkant,” besluit ze.