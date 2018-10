Griet Vanhees kreeg van Anthony Kumpen een Porsche als verjaardagscadeau: “Ik ben een gelukzak” MV

17 oktober 2018

06u00

Bron: Showbizz 0 Showbizz Griet Vanhees, de vrouw van racepiloot Anthony Kumpen (39), heeft 40 kaarsjes uitgeblazen. Een moment waar geen enkele vrouw naar uitkijkt. Maar, ze kreeg een Porsche cadeau. In het weekblad TV Familie zegt Griet: “Ik heb een half jaar geleden al in m’n hoofd gestoken dat ik 40 ben. Op die manier kon ik er dus al even aan wennen.”

Veertig worden is dus geen ramp?

“Bwa, er zijn ergere dingen in ‘t leven, hé. Veertig is ook maar een getal uiteindelijk. Maar weet je, ik ben een denkertje. Over alles denk ik wel twintig keer na. En dan probeer ik alle mogelijke scenario’s te bedenken. Ik vraag me ook af: ‘Wat kan ik nog allemaal doen zonder dat m’n botten en spieren beginnen pijn te doen?’ Maar op dat vlak valt het nog heel goed mee, hoor.”

Het zou maar erg zijn!

“Ja, zeg. Ik voel mij jong, zowel wat mijn lichaam als mijn geest betreft. Trouwens, veertig is het nieuwe dertig, toch? Mijn diëtiste heeft laatst mijn metabolische leeftijd berekend. En wat denk je? Volgens haar heb ik het gestel van iemand van 24! Het is maar hoe je jej vanbinnen voelt.”

Vóel je je ook nog 24?

“Soms wel, ja. Tot ik naar Thibeau kijk, mijn zoon van zeventien (uit een vorige relatie, nvdr). (lacht) Ach, de meeste van m’n vriendinnen zijn de veertig al voorbij en zij zeggen me: ‘Nu begint het pas!’ Dus, ik ben benieuwd.”

Heb je die bijzondere verjaardag stevig gevierd?

“Niet echt. Ik had ook geen zin om dat uitgebreid te vieren. Dat zal toch door die 4 komen, waarschijnlijk. (lachje) Normaal gezien zou ik een groot feest houden samen met mijn man Anthony, want die wordt binnenkort ook veertig. Maar van dat idee zijn we afgestapt. Da’s allemaal niet nodig. Op mijn verjaardag zijn we gewoon gaan lunchen met enkele bevriende koppels. Gezellig. Maar ik heb wel een gewéldig cadeau van Anthony gekregen, amai!”

Wat dan wel?

“Een nieuwe Porsche Macan! Mijn auto was al een tijd aan vervanging toe. En ik had m’n oog eerlijk gezegd al wel op zo’n Porsche laten vallen. Want ja, onze Thibeau is wielrenner, en dus heb ik wel wat ruimte nodig. En zo’n Macan heeft een grote koffer.”

En dus ging jouw man stiekem voor jouw die fantastische auto kopen.

“Ja. Ik kon het in eerste instantie bijna niet geloven, toen ik die wagen zag staan blinken. Of het niet overdreven is, zo’n cadeau. Tja, als je een man hebt die in de autowereld actief is... Ik ben hem natuurlijk enórm dankbaar. ‘t Is nog maar eens het bewijs dat hij een absolute schat is.”

Je hebt geluk met hem. Maar hij ook met jou. at is je geheim trouwens om er op je veertigste nog zo goed uit te zien?

“Als ik sport is het zo met elektroden. Zo’n sessie van 20 minuten staat gelijk aan anderhalf uur zwoegen in de gym. Veel tijd uitgespaard, dus. Maar ik ben een buitenmens, dus ga ik ook wel vaak lopen. En ik ben heel veel met de kinderen bezig. Daar moet je óók een goeie fysiek voor hebben. En we eten gezond.”

Plus: je gebruikt botox.

“Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. En ik heb ooit zo’n vampire facelift laten uitvoeren waarbij ze je eigen bloed in je gezicht injecteren.”

Oei, dat klinkt...

“... een beetje griezelig, ja. (lacht) Maar het helpt wel. Och, ik wil daar allemaal niet mee overdrijven. Je moet alles in balans houden. Een rimpeltje kan geen kwaad.”

Vrouwen zijn weleens jaloers op jouw hyperslanke lijn, hé? Niet zo lang geleden krijg je het verwijt dat je anorexia zou hebben.

“Pfff ja, ik heb intussen een olifantenvel. Dat soort commentaren doet mij al lang niks meer. Ik ben gelukkig met wie ik ben, met mijn gezin en met mijn leven. En ja, ik ben mager, da’s nu eenmaal mijn lichaamsbouw. Ik doe niets liever dan lekker eten en drinken! Maar euh, ik drink met mate, hoor.”

Hoe gaat het trouwens met Anthony? Hij is eind juni gecrasht tijdens een race in het Franse Tours en staat sindsdien op non-actief.

“Ja, sindsdien heeft hij last van evenwichtsstoornissen en zo. Ook zijn hand doet soms nog pijn. Maar dat komt allemaal wel weer goed.”

Er wordt verteld dat Anthony eigenlijk geschorst is wegens doping. En die doping zou cocaïne zijn geweest.

(heftig) “‘t Is echt ongelóóflijk wat mensen allemaal verzinnen! Kijk hé, als er één iemand voor zijn sport leeft, dan is ‘t Anthony wel. Op dat vlak is hij een ver doorgedreven perfectionist. En dan zou hij wat cocaïne gaan gebruiken zeker?Allez, kom zeg! Zo’n belachelijk verhaal.”

Gingen jullie niet naar Amerika verhuizen met het hele gezin?

“Dat was tot voor kort de bedoeling, ja. Maar Thibeau is dus aan het wielrennen, en daar ligt nu voor een groot stuk mijn focus op. Ja, hij krijgt alle steun van z’n veertigjarige wielermama. (lacht) En voor de rest: we zien wel waar ons schip strandt. Intussen hebben we een heel mooi leven met z’n allen. Ik ben een echte gelukzak!”