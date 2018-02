Griep hindert Pink vlak voor Super Bowl EVDB

04 februari 2018

13u00

Bron: BuzzE 0 Showbizz Zangeres Pink wordt vlak voor haar optreden tijdens de Super Bowl geteisterd door een flinke griepaanval. Het is de bedoeling dat de zangeres zondagavond het Amerikaanse volkslied gaat zingen voor het begin van de belangrijkste sportwedstrijd van het jaar.

De 38-jarige zangeres klaagde vrijdagavond over haar toestand bij het pre-Super Bowl concert in Minneapolis. Ze had soms duidelijk hoorbaar moeite met zingen en moest af en toe vocaal worden opgevangen door de achtergrondzangers. Desondanks zweepte ze haar band en het publiek op en riep ze meermalen het publiek op er "samen een vette show van te maken."

De Super Bowl is de finalewedstrijd van de American Football-competitie en gaat dit jaar tussen de titelverdediger New England Patriots en de Philadelphia Eagles, het team waar Pink supporter van is.

Kijkcijferhit

Artiesten als Lady Gaga, Cher, Alicia Keys, Billy Joel, Diana Ross, Neil Diamond en Whitney Houston gingen Pink voor bij het zingen van het volkslied. De rechtstreekse tv-uitzending ervan is een kijkcijferhit. Naar de editie van vorig jaar keken ruim 111 miljoen Amerikanen en het is daarmee het meest bekeken televisieprogramma in de VS.

Justin Timberlake zal in de pauze van de wedstrijd optreden tijdens de zogenaamde halftime show. Hij krijgt hiermee eindelijk de kans om het beruchte 'nipplegate' goed te maken. In 2004 ontblootte hij, al dan niet per ongeluk, een borst van Janet Jackson met wie hij toen samen optrad. 100 miljoen Amerikanen zagen toen gedurende twee seconden een blote borst. Dat leidde tot de grootste televisierel uit de geschiedenis. Of het een doelbewuste actie was, is nooit duidelijk geworden.