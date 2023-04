‘Grey’s Anatomy’-ster Caterina Scorsone ontsnapt aan zware brand: “Ik had twee minuten de tijd om mijn kinderen te redden”

CelebritiesActrice Caterina Scorsone (41), bekend als Dr. Amelia Shepherd in de dokterserie ‘Grey’s Anatomy’, deelt op Instagram een erg aangrijpend bericht. Ze onthult dat een paar maanden geleden haar huis is afgebrand en ze net op tijd met haar drie kinderen kon ontsnappen. “Maar we verloren alle vier onze huisdieren.”

“Een paar maanden geleden is mijn huis afgebrand", steekt ze van wal. Ze schrijft dat haar kinderen zich net aan het klaarmaken waren om naar bed te gaan, toen ze de rook opmerkte. “Toen ik door de gang keek, had zich al een dikke zwarte rook gevormd die het huis vulde.” Ze vervolgt: “Eén ding over branden: ze gebeuren snel. Ik had ongeveer twee minuten de tijd om mijn drie kinderen (Eliza, Paloma en Lucky nvdr.) het huis uit te krijgen. We ontsnapten met minder dan schoenen aan onze voeten. Maar we zijn eruit gekomen en daarvoor ben ik eeuwig dankbaar.”

Ze deelt wel het trieste nieuws mee dat ze alle vier hun huisdieren in de brand zijn verloren. Ze deelt foto’s van ze allemaal. “Hartverscheurend. We zitten nog steeds met dat verlies, maar hebben het geluk dat we überhaupt van ze hebben kunnen houden.”

Liefdesbrief

Caterina focust zich in haar bericht verder op alle hulp die ze heeft mogen ontvangen. “Dit is geen bericht over een brand, maar een bericht over de gemeenschap. Een liefdesbrief aan de ongelooflijke mensen die kwamen opdagen en de ongelooflijke manieren waarop ze dat deden.” Zo bedankt ze de brandweerlieden, haar buurvrouw, haar zussen, de ouders op de school van haar kinderen die speelgoed en boeken hebben gestuurd en haar vrienden bij ‘Grey’s Anatomy’ en Shondaland die kleding en benodigdheden stuurden. “Wat we hebben geleerd is dat het enige dat telt, de mensen (en wezens) zijn van wie je houdt. Het enige dat telt is de gemeenschap. Zonder zouden we hier niet zijn. We zijn zo dankbaar.”

“Hier zijn enkele foto’s ter ere van de ruimte die we ooit thuis noemden, om afscheid te nemen van de dieren die zo veel van ons hielden, en om te vieren dat we het enige hebben dat we ooit echt nodig hadden: elkaar.”

Bekijk de foto’s hier:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Trailer ‘Grey’s Anatomy' seizoen 19.

Lees ook: