Greet Rouffaer (64) vinkt laatste rol op bucketlist af: “Ik gaf meteen aan Annie te willen spelen, dat doe ik anders nooit”

Showbits“Het is mooi geweest, tot hier toe.” Greet Rouffaer (64) blikt met de glimlach terug op haar acteercarrière. Ze werd vooral bekend door haar rol als Nellie De Donder in de hitreeks ‘Wittekerke’ bij VTM. Men durft het al eens vergeten, maar Rouffaer behoorde begin jaren ‘90 ook tot de cast van ‘F.C. De Kampioenen’. Twee seizoenen lang speelde ze de ravissante journaliste Marijke Hofkens, met een opvallende Franse r. In een nieuwe Showbits kijkt ze even achterom in haar carrière, maar ook vooruit, want met de nieuwe theaterproductie ‘Calendar Girls’ vinkt ze de laatste rol op haar bucketlist af.