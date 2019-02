Greet Rouffaer, 21 jaar na het ongeluk dat haar leven veranderde: “‘Ik heb nog elke dag pijn” Redactie

19 februari 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “De tijd dat ze mij bij VTM ontvingen met champagne is voorbij, maar ik weiger me te laten afschrijven”, zegt Greet Rouffaer (60). De actrice die in het collectief geheugen zit als dokter Nellie uit ‘Wittekerke’ denkt nog lang niet aan uitbollen. In de theaterkomedie ‘Blind Getrouwd’ schittert ze als vanouds, en ze durft zelfs weer luidop te dromen van nieuwe tv-rollen.

Elf jaar is het geleden dat de laatste aflevering van het populaire ‘Witterkerke’ op tv te zien was en VTM afscheid nam van dokter Nellie en de andere bewoners van het fictieve kuststadje. Enkele gastrollen in ‘Aspe’ en ‘De Kotmadam’ niet te na gesproken, zagen we Greet Rouffaer sindsdien nog zelden aan het werk. Dat ze het acteren niet verleerd is, kan u momenteel zien in de theaterkomedie ‘Blind Getrouwd’. Nog eens op de planken staan, het doet Greet deugd, merken we meteen als we haar ontmoeten in haar stambrasserie in Boom.

Fiere madam

“Zo’n komische rol is altijd fijn”, zegt Greet. “En voor je het vraagt: het stuk heeft niets met ‘Blind Getrouwd’ op tv te maken. Het gaat over een ouder paar met een dochter die wil trouwen. Met een advocaat in spe, en dat vindt haar moeder geweldig. Tot ze hoort dat haar toekomstige schoonzoon blind is... Hilarische toestanden!”

Sinds kort wordt ‘Wittekerke’ herhaald op VTM. Merk je het effect?

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN