Greet De Keyser en partner Bart hebben hun lot niet aan de VS verbonden: “Ons hele leven in Amerika blijven? Dat weten we nog niet”

Al meer dan twintig jaar woont en werkt journaliste Greet De Keyser in de Verenigde Staten. Als correspondente, eerst voor de VRT en nu voor VTM Nieuws en hln.be, volgt ze het Amerikaanse nieuws op de voet. Greet heeft haar leven uitgebouwd in hoofdstad Washington D.C., samen met haar partner Bart Vandaele, een Vlaming die ze daar achttien jaar geleden leerde kennen via gemeenschappelijke vrienden. En terwijl hij twee restaurants uitbaat, heeft zij het extreem druk met de nakende presidentsverkiezingen. “Dit verkiezingsjaar zou ik durven omschrijven als een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Enkel 9/11 was nog onvergetelijker”, vertelt Greet tijdens een videocall aan Story. “Wat er nu gebeurt, heb ik ook nog nooit meegemaakt. De manier waarop de verkiezingsstrijd gevoerd wordt, is echt geen voorbeeld. Twee extremen staan tegenover elkaar: de agressieve Donald Trump die recht door zee gaat en de ervaren maar twijfelende Joe Biden. Wie er ook wint, ik voel dat de Amerikaanse kiezers meer dan ooit verdeeld zijn.”