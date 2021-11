Gravinfluencer Eloise heeft een lief: “Ik ben zo happy”

TV Deze week in ‘Familie’: sex­ting-affaire met Niko zorgt voor commotie en Peter en Iris krijgen slecht nieuws

Het wordt weer een heftige week in ‘Familie’-land. Wat onschuldig mailverkeer heen en weer was, lijkt meer en meer de foute richting uit te gaan. Bovendien zitten er nóg moeilijke momenten aan te komen: Peter (Gunther Levi) en Iris (Marianne Devriese) krijgen immers geen goed nieuws over Francesca, de moeder van Iris. Al is het ook herfstvakantie, en dat betekent dat Guido (Vincent Banic) deze week zijn kinderen Milou (Nina Vaes) en Mila (Anna-Lucia Schouten) op bezoek krijgt. En dan is er uiteraard dat onfrisse verhaal van Niko (Jo Hens). Waar is die in godsnaam mee bezig? Als dat maar goed komt!

31 oktober