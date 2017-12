Grappig: Will Smith toont tepel aan Justin Timberlake The Fresh Prince of Bel-Air deelt eerste wapenfeit op Instagram en is meteen een ster Showbizz

10u45

Bron: Instagram 0 instagram Showbizz Will Smith heeft eindelijk een Instagram-account aangemaakt. In één dag tijd heeft de acteur al 1,8 miljoen volgers achter zich weten te scharen. Inclusief Justin Timberlake.

Fans wachten al jaren op de komst van Will Smith op Instagram. Toen de Amerikaanse acteur deze week uiteindelijk zwichtte onder de druk, was ook Justin Timberlake verheugd. Om de Fresh Prince op gang te helpen op Instagram besloot de zanger de acteur een handje te helpen. Hij deelde een foto van hem en Will met daarbij een leuke beschrijving.

"Dit is dus een 'Throwback Thursday', dat betekent dat je op donderdag een oude foto plaatst", aldus Justin.

Welcome to Instagram @willsmith. This is called a #TBT. Which means Throwback Thursday. Which is a photo you post on Thursdays that you like, that was taken in the past. I like this photo because it’s a photo of you and me. And we look like we are having a serious conversation about something very important. And that makes me feel important. Een foto die is geplaatst door null (@justintimberlake) op 15 dec 2017 om 01:43 CET

Om de LoveStoned-zanger te bedanken, deelde Smith een videoboodschap waarin hij Timberlake eveneens een tip geeft. Meer bepaald voor zijn half time show van de Super Bowl in 2018.

Eind oktober werd bekend dat Justin Timberlake opnieuw de honneurs mag waarnemen tijdens de felbegeerde half time show van de Super Bowl, één van de best bekeken sportevenementen in Amerika.

Nipplegate

In 2004 trad hij er al samen op met zangeres Janet Jackson. Dit optreden ging de geschiedenis in, niet door de zangkunsten van het duo maar wel door de tepel van Janet. In 2004 trok Justin Timberlake aan het bovenstukje van de outfit van Janet, waardoor haar tepel werd tentoongesteld aan de hele wereld. Ook wel bekend als 'Nipplegate'.

REUTERS

"Wat je ook doet Justin, toon niet DEZE", waarop de acteur zijn tepel in beeld brengt en heel luid begint te lachen. De video werd inmiddels al meer dan 1,6 miljoen keer bekeken.

Hey @justintimberlake JT, you’ve been a friend and an ally for a lot of years. Nothin’ but Love 4ya’! Een foto die is geplaatst door null (@willsmith) op 15 dec 2017 om 18:33 CET

Instagram heeft doorgaans een strenge 'nipple policy'. Daar kunnen supersterren als Rihanna en Madonna van meespreken. Maar de tepel van Will kan er voorlopig nog mee door.