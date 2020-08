Grap van ‘Thuis’-acteur Frank Van Erum over vechtpartij Blankenberge lokt reactie uit: “Waarom toch, waarom?” Redactie

10 augustus 2020

10u46 0 Showbizz Een grap van ‘Thuis’-acteur Frank Van Erum (42) op de sociale media over de “Nieuwe badplaatsen aan onze Belgische kust: Knokkerokko en Kloppenberge”, had de acteur gedeeld via zijn fanpagina op Facebook. Hij kreeg zoveel reactie op zijn bericht dat hij er inmiddels nog eens op wil terugkomen. Een grap van ‘Thuis’-acteur Frank Van Erum (42) op de sociale media over de massale vechtpartij die afgelopen weekend ontstond in Blankenberge beroert (online) de gemoederen.

“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, laat Van Erum weten. “Ik vond het zelf een geweldige grap. Nochtans kreeg ik ook enkele opmerkingen dat dit ‘te ver’ zou gaan. Ik kreeg ook één persoonlijk bericht van iemand met Marokkaanse roots, die vond dat ik een rolmodel zou moeten zijn als BV en dat dit racistisch is. Ik wou mijn antwoord even posten voor iedereen. Op die manier zullen alle misverstanden wel de wereld uitzijn, denk ik.”

Frank schiet met zijn relaas in de verdediging. “Ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje boos werd van je bericht”, schrijft hij. “Ik ben namelijk ongelooflijk pro diversiteit. Heb daar zelfs een voorstelling over die ik al jaren speel in scholen, samen met Youssef El Moussaoui. Ik ben totaal niet racistisch ingesteld, wel integendeel. Maar dit bericht van jou bewijst nog maar eens hoe fout onze maatschappij zit.”

‘Geviseerd’

Frank vervolgt: “Alle weken post ik grappen. De ene keer wordt die groep geviseerd, de andere keer een andere groep. Wat ik echt vermoeiend vind is dat, wanneer je een grap maakt met de minste verwijzing naar allochtonen, je onmiddellijk te ver gaat? Onmiddellijk gooit men met ‘je bent een racist’? Waarom toch, waarom? Deze keer kon ik vaststellen - samen met jou - dat het vooral onze gekleurde medemens was die amok maakte. Een andere keer zal het een blanke zijn.”

Volgens Frank heeft dat naar eigen zeggen niets met racisme te maken. “Deze keer waren het vooral anders-gekleurden, dat is gewoon een feit. Dus nu heb ik het recht om een goeie mop te plaatsen die de hele situatie in een woordgrap samenvat. Er staat ook Kloppenberge bij. Denk je dat er één inwoner van Blankenberge mij hierover op het matje roept? Daarmee heb ik toch ook niet gezegd dat elke Blankenbergenaar een vechtersbaas is? De mop is meer dan 1.400 keer gedeeld. Blijkbaar echt een heel goeie grap dus.”

Hij wil zijn grap ook duiding geven: “Weet je, humor relativeert. Humor staat toe op een andere manier naar dingen te kijken. Natuurlijk zijn er racisten die dit als statement gaan gebruiken en zeggen: ‘zie je wel!’ (...) Ik ken heel goed de gevoeligheden rond dit thema en daarom is mijn maat: je mag enkel een grap maken die een groep of plaats viseert als het echt een goeie grap is. En ja, humor kan je ergens objectiveren. Dat zie je in dit geval aan het aantal likes en het aantal keer dat het gedeeld wordt. En nee, dat zijn niet allemaal racisten. Maar een anti-reactie als ‘oei oei, maak hier maar geen grap over’ is zo fout. Het is zelfs vrijheidsberoving. Vrijheid van meningsuiting. Als je dat afneemt van mensen, dan pas ga je de tegenbeweging voelen. Dus alsjeblieft, bekijk dit ook eens van buitenaf en niet enkel vanbinnen in.”

