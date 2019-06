Grafschennis, piepjonge vriendjes, vluchtmisdrijf: het brokkenparcours van Tanja Dexters SD TK

25 juni 2019

12u16 17 Showbizz Deze ochtend werden Tanja Dexters en haar vriend, Michael Peeters, opgepakt voor verhoor in het kader van een onderzoek naar verdovende middelen. Het is niet de eerste hobbel in het parcours van de ex-Miss België.

De scheiding

In mei 2016 kreeg het - naar de buitenwereld toe - perfecte leven van ex-Miss België Tanja Dexters een serieuze deuk: na een relatie van tien jaar met zakenman Miguel Dheedene is ze opnieuw single. Miguel heeft haar verlaten. “Hij zei gewoon tegen mij dat hij het niet meer voelde, dat was na tien jaar en een kind de enige uitleg die ik kreeg”, zei Tanja daarover in een emotioneel interview op radiozender JOE, maar later bleek dat de vader van haar dochtertje Valentina een nieuwe vriendin heeft. Een jong meisje dat hij op zijn werk had leren kennen. De nieuwe relatie zou ook geen nieuw gegeven zijn. “Ze zijn al maandenlang smoorverliefd”, klonk het. Roel Stukken, bekend van ‘Singl3s’, bevestigde dat in TV Familie: “Oh, ik wist al langer dat Miguel iemand nieuw heeft. Tanja is daar trouwens al een tijdje van op de hoogte, hoor”, stelde hij. Volgens een andere bron hebben de drie zelfs even onder één dak gewoond, maar Miguel verliet dan toch hun gezamenlijke villa aan de Antwerpse rand. Tanja is er in ieder geval kapot van, vertelde ze: “Ik voelde het niet aankomen, want alles zat goed tussen ons. We hadden de juiste balans tussen liefde, werk en gezin, dus dat zat eigenlijk al tien jaar goed.”

De ex-Miss België kan de beslissing van Miguel niet begrijpen, maar ze heeft hem wel losgelaten. “Uiteraard vind ik zijn beslissing heel erg”, vertelde ze een maand na de feiten in Story. “Ik dacht dat ik oud zou worden met hem, maar ik ben zo teleurgesteld en boos op Miguel dat ik hem momenteel niet kan aanvaarden in mijn leven. Hij heeft mij nooit een uitleg gegeven en dat vind ik jammer. Het was beter geweest als hij eerlijk had gezegd dat hij verliefd is op iemand anders. Zulke dingen kan je echt wel tegen mij zeggen. Hij kan nog steeds moeilijk met me praten, zo communiceert hij via onze au pair over Valentina. Heel vreemd, want we zijn toch tien jaar samen geweest. Ik ben toch geen monster! Ik zou hem ook geen tweede kans geven want er is al te veel kapotgemaakt.” Tanja worstelde vooral met hoe ze het nieuws aan Valentina moest vertellen. “Ik kon het zelf niet over mijn lippen krijgen", bekende ze. “Omdat Valentina last kreeg van verlatingsangst en meer aandacht vroeg, ben ik met haar schooljuf gaan praten. Die heeft dan voorgesteld dat zij Valentina zou vertellen dat papa en mama niet meer verliefd zijn op elkaar, en dat gesprek heeft haar goed gedaan. Nadien is ze voor het eerst bij Miguel gaan logeren en dat is goed verlopen.”

Het Italiaanse luxepaard

Tanja besloot om haar getrouwde leven met Miguel helemaal achter zich te laten en volop te gaan genieten van het vrijgezellenleven. Na een hoop wilde feestjes stelde ze in november 2016 vol trots Ignazio Moser voor. De 24-jarige Italiaanse knapperd slaagde erin om het hart van de ex-Miss België te veroveren. “Ik zat in een wilde periode en Ignazio was eerst een flirt”, bekende ze in Story. “Niet dat hij me niet interesseerde, maar ik had een slecht beeld van mannen. Nadat Miguel me na tien jaar had verlaten, wilde ik geen mooie praatjes meer geloven. Maar door kleine opmerkingen toont Ignazio dat hij het meent. De tweede keer dat ik hem in Italië ging bezoeken, zijn we echt verliefd geworden. Het was meer dan alleen maar plezier maken. We delen dezelfde passies: mooie auto’s, feesten, genieten, avontuur, glamoureus leven, vrijen... Maar we weten ook allebei wat hard werken is. Dat hij wijnproducent is, is mooi meegenomen. (lacht) Ignazio is ook gewoon ontzettend lief. Maar zoals vele Italianen kan hij me ook weleens negeren, en dat haat ik”, lachte Tanja.

Ook Valentina, Tanja’s dochtertje, had mama’s nieuwe vlam al ontmoet. “Valentina was verlegen, maar ze deed ook gek, dus ze vond het best spannend. Ik probeer het niet te veel aandacht te geven, ze moet veel verwerken. Valentina begrijpt wel dat mama verliefd is, want ze is zelf verliefd op een jongen van haar school. Maar ik zal nog niet kussen in haar bijzijn. Alles gebeurt rustig aan”, vertelde Tanja.

Het kerkhofincident

Niet lang nadat Tanja haar nieuwe relatie bekendmaakte, postte ze een filmpje op sociale media waarin ze samen met Valentina een bezoekje bracht aan het kerkhof van Lebbeke. Maar in plaats van zich respectvol te gedragen, spotte Tanja openlijk met de achternamen van de overledenen, en opende ze zelfs een grafzerk “als verstopplaats voor haar dochter”. Het gemeentebestuur van Lebbeke kon er niet mee lachen en besloot een klacht in te dienen tegen La Dexters. Ze kreeg ook een GAS-boete van maximaal 250 euro gepresenteerd. “We geven een sterk signaal dat zoiets niet getolereerd kan worden en hanteren ook een GAS-boete”, zei burgemeester François Saeys. “We kregen er enorm veel reacties op. Ze heeft de eerbied voor de doden op het kerkhof verstoord. Het is geen manier van opvoeden en het stoot ook tegen de borst dat ze op nog geen enkele manier excuses of spijt heeft getoond. We geven een sterk signaal dat zoiets niet getolereerd kan worden en hanteren ook een GAS-boete. We gaan bovendien een jurist onder de arm nemen om een klacht wegens grafschennis te formuleren.”

De breuk met Ignazio

In januari 2017 bereikte het nieuws de redactie van Dag Allemaal dat Tanja opnieuw vrijgezel zou zijn. Haar relatie met jetsetter Ignazio zou vlak voor de feestdagen geëindigd zijn, klonk het. Volgens vrienden van Tanja was het nu echter al even uit tussen de twee. “Tanja en Ignazio zijn inderdaad uit elkaar. Al even, denk ik, want Tanja zweeg al weken over hem. Maar ze wil dit niet officieel bekendmaken, omdat ze schrik heeft gezichtsverlies te lijden.” De ex-miss bracht de kerstdagen ook alleen door, voor oudjaar trok ze met Valentina en een vriend richting Milaan. Op de Instagrampagina van Tanja lieten de quotes alvast niets aan de verbeelding over. “Valentina is de enige liefde in mijn leven”, klonk het onder meer, alsook “Wanneer ze je de wereld beloven, maar ze hem voor jou vernietigen”. Ze concentreerde zich momenteel vooral op de lancering van haar nieuwe kledingcollectie.

Friends with benefits

Na de heisa rond de grafschennis bleef het even stil rond Tanja, maar begin 2018 kwam ze opnieuw in het nieuws. Ze had immers een romance met de (opnieuw) veel jongere Gillian (toen 22), een politieagent en basketbalspeler. Het ging enkele maanden goed, maar niet veel later zetten de twee een punt achter hun relatie. Al konden ze elkaar ook niet helemaal loslaten, want de twee werden opnieuw samen gespot. “We horen en zien elkaar inderdaad nog, maar we hebben geen relatie meer”, aldus Tanja. “Ik ben er gewoon nog niet klaar voor, en zeker niet met een jonge kerel die nog alles in het leven moet meemaken. Ons leeftijdsverschil was de enige reden voor onze breuk. Hij gaf me een heel verstikkend gevoel.” Ze omschreef hem dan ook als een ‘friend with benefits’. “Ik durf het zelfs geen open relatie te noemen, we zijn vrienden die elkaar gewoon heel graag zien. Ik hoef mij niet meer schuldig te voelen als ik niet thuis ben of niet meteen naar hem terugbel.”

Nieuwe liefde Michaël

In augustus 2018 heeft Tanja opnieuw goed nieuws: ze heeft opnieuw de liefde gevonden in de armen van Michaël Peeters, een handelaar in luxe-auto’s. Na haar amoureuze avontuurtjes met de veel jongere Italiaanse playboy Ignazio en politieagent Gillian koos Tanja nu opnieuw een man van haar eigen leeftijd. Maar hun ontluikende romance startte onder een slecht gesternte. In het Antwerpse deden immers heel wat kwalijke geruchten de ronde. Daar werd verteld dat Tanja er de oorzaak van is dat Michaël recent z’n vrouw en kind in de steek liet. Bovendien zou hij nog amper tijd doorbrengen in z’n zaak. “Sinds hij Tanja kent, is Michaël erg veranderd”, klonk het bijvoorbeeld. “Hij heeft halsoverkop z’n vrouw en kind aan de kant geschoven omdat hij volledig verblind is door liefde. Michaël en Tanja gaan voortdurend feesten en gedragen zich echt als twee verliefde pubers.”

Tanja zelf schrok serieus van de beschuldigingen dat ze een gezin uit elkaar gerukt zou hebben. “Met de hand op het hart: ik ben geen echtbreekster”, reageerde ze. “Ik weet niet wie dit rondstrooit, maar het moet stoppen. Waarom gunt niemand mij m’n geluk? Ik heb niet voor een liefdesbreuk tussen Michaël en zijn ex gezorgd, die relatie was al doodgebloed voor onze eerste ontmoeting. We hebben elkaar een tijdje geleden leren kennen en we amuseren ons, maar van een diepgewortelde relatie met uitgesproken engagement is nog geen sprake. We zijn aan het daten en zien wel waartoe dit leidt. Ik wil rustig de tijd nemen om te ontdekken wat dit kan worden. Maar ik kan wel zeggen dat we goed overeen­komen en regelmatig met elkaar afspreken.”

De Flamingo Bar

Begin september 2018 vertelde Tanja Dexters vol trots dat ze haar eigen bar-brasserie zou openen op de Groenplaats in Antwerpen: de Flamingo Bar. “Ik probeer een uniek concept aan te bieden: vrouwvriendelijk en sexy, met een zomerse, internationale sfeer”, klonkt het. “De Flamingo Bar zal een plek zijn waar mensen willen zien en gezien worden. Waar gezelligheid troef is. In het weekend zal de focus op livemuziek liggen, met vooral jazz, soul en commerciële muziek, af en toe komt een bekende zanger langs.”

Van die beloften kwam er echter weinig in huis, want de Flamingo Bar bleek een hoop pijnpunten te hebben. De geplande opening werd op het allerlaatste moment afgeblazen. Een inspecteur stelde immers vast dat er geen vergunning was voor de verkoop van sterke dranken. De bar werd uiteindelijk stilletjes geopend met enkel wijn en bier op de kaart, maar een paar dagen later werd de zaak verzegeld door de politie, nadat er melding werd gemaakt dat er toch sterke dranken geschonken werden. Toen de brandverzekering ook nog eens niet in orde bleek, bleef de zaak enkele weken gesloten.

Volgens Tanja was ze midden in een horeca-oorlog beland tussen een van haar zakenpartners en een ex-zakenpartner van die persoon. “Blijkbaar waren we te populair”, maakte ze zich sterk. “Er heerst nu eenmaal jaloezie.” Maar die zakenpartners bleken toch niet helemaal zuiver op de graat. Een van de mannen achter de Flamingo Bar was Atila Usul. Die werd een jaar voor de opening nog opgepakt op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Hij zou honderdduizenden euro’s doorgesluisd hebben naar Turkije vanuit zijn verschillende vennootschappen en horecazaken. “In een van zijn horecazaken in het Waasland verdiende hij in twee maanden een miljoen euro. Er werd geen eurocent BTW, belastingen of RSZ betaald”, vertelde een bron. Hij had er ook al 22 faillissementen opzitten, stond een tijdje onder elektronisch toezicht via een enkelband en schraapte maar liefst 149 verkeersovertredingen en 55 rijverboden bij elkaar.

Uiteindelijk ging de bar toch open en bleef het even rustig, maar in april raakte bekend dat Tanja intussen alweer vertrokken was uit de zaak. “Ik was het uithangbord van de Flamingobar, en ik merkte dat de klanten verwachtten dat ik er van ’s ochtends tot ’s avonds zat, om een glimp van mij op te vangen. Als ik er toch eens niet was, kregen we teleurgestelde reacties, ook al deed ik wat ik kon. Maar de voornaamste reden is dat de horeca zwaar is in combinatie met een privéleven”, verklaarde ze toen in Story. “Ik merkte dat Valentina en mijn vriend eronder begonnen te lijden. Ook mijn familie vond het niet fijn als ik niet bij een etentje kon zijn. En zelf vond ik het ook niet meer leuk om ’s avonds te moeten vertrekken en alles en iedereen achter te laten. Dus heb ik een keuze gemaakt. Als puntje bij paaltje komt, kies ik altijd voor de liefde.” Haar vertrek had niets te maken met alle heisa rond de bar. “De negatieve berichtgeving bij de opening van de Flamingobar bleek vooral mooie reclame te zijn.”

Het vluchtmisdrijf

Op 18 maart dit jaar raakte Tanja dan betrokken bij een zware kop-staartaanrijding op de E313, ter hoogte van Herentals-Oost. Ze was samen met haar vriend Michaël Peeters op pad in een Jaguar met handelaarsplaat – een wagen van zijn zaak. Het voertuig slingerde aan hoge snelheid over de autosnelweg, waarna het volgens getuigen tegen een andere personenwagen knalde toen hij vanop de pechstrook tegen zeer hoge snelheid wilde invoegen. Tanja en haar vriend wachtten tot de eerste hulpdiensten aangekomen waren, maar vertrokken daarna voor de politie vaststellingen kon doen.

Volgens Tanja was de situatie te gevaarlijk. ““Blijkbaar wekte onze wagen, een gloednieuw model dat mijn vriend net had binnengekregen, jaloezie op. Want plots ging de auto die voor ons reed in de remmen. Michael heeft nog geprobeerd een botsing te voorkomen, maar kon hem niet meer ontwijken en is ertegen geknald. Ik heb mijn geel hesje aangetrokken en ben naar die wagen gelopen. De inzittenden begonnen me meteen uit te schelden. ‘Tanja Dexters dit, Tanja Dexters dat.’ Ik ga niet herhalen wat ze precies zeiden. Daarop ben ik terug naar onze auto gestapt en heb ik de gevarendriehoek geplaatst.”

“We hebben gewacht tot de brandweer en een ambulance ter plekke waren”, verklaarde ze verder. “Maar intussen was de situatie onhoudbaar geworden. We werden langs alle kanten belaagd. Toen heb ik een vriend gebeld om ons op te pikken. Ik weet dat dit verhaal nog een staartje zal krijgen, maar Michael en ik moesten daar gewoon weg.” Later gaf ze toe dat ze ook vertrokken was omdat er een televisieploeg van ‘Alloo En De Wegpolitie’ onderweg was. “Ik wilde niet in die omstandigheden op de nationale tv komen. En Tanja ook niet”, aldus Peeters. Of de twee vluchtmisdrijf gepleegd hebben, moet het parket nu uitwijzen.

Volgens sommige getuigen is het verhaal over de agressieve mensen alvast onzin. “Zij heeft eerst wat lelijke dingen naar de chauffeur geroepen”, vertelde een aanwezige in de Gazet van Antwerpen. “En de omstaanders hebben haar dan van antwoord gediend door te roepen dat ze een toontje lager moest zingen. De chauffeur zelf was te veel in shock om te antwoorden. De omstaanders bleven behoorlijk beleefd, de woorden ‘domme koe’ of wat dan ook zijn niet gevallen.” De getuige is niet de enige die het verhaal van Dexters betwist. Vorige week raakte bekend dat een van de ambulanciers die ter plaatse kwam na het ongeval klacht heeft ingediend tegen Michaël Peeters. Die heeft hem naar eigen zeggen bedreigd en eiste dat hij zijn gsm inleverde. De hulpverlener was de feiten aan het filmen met zijn smartphone.

Het degoutante huis

Eind april trok een voormalige vriend van Tanja aan de alarmbel. Zakenman Guy Agemans had serieuze problemen ondervonden met de ex-miss. “Kijk, mijn vrouw Diana en ik beschouwden Tanja als een goede vriendin. Wij vonden het zo erg dat ze door haar ex-man Miguel op straat was gezet en hoopten dat ze snel door die donkere periode zou geraken. Tanja woonde een tijdje bij haar zus in Mol, maar op een bepaald moment kon ze daar niet langer blijven. Ook omdat Mol zo ver van Valentina’s school is. We voelden dat Tanja ten einde raad was en besloten haar te helpen. Ze mocht bij ons verblijven, en we stelden haar in het Antwerpse een luxueus kijkappartement ter beschikking. Ze zou dan als ambassadrice helpen bij de verkoop van mijn appartementen.

Uiteindelijk deed Dexters eigenlijk niet veel, behalve feestje geven. “Tot in de vroege uurtjes. Dat zorgde voor wrevel bij de andere bewoners van het appartementsgebouw. Ik kreeg klachten dat er dag en nacht volk binnen- en buitenliep bij Tanja, en dat er te luide muziek werd gespeeld. Maar dat is nog het minste. Tanja en haar gasten hebben ook voor heel wat schade gezorgd. Wij hadden afgesproken dat de loft netjes moest blijven en nieuw ogen, maar zij heeft er een ravage van gemaakt.” Uiteindelijk vroeg de man haar te vertrekken. “Ze heeft al haar rommel laten liggen en niets opgekuist. Ik vermoed dat ze in een colère is vertrokken. Enfin, wat we nog allemaal in mijn appartement aantroffen... Ik kon mijn ogen niet geloven. De maden zaten achter de zetels, de douche was smerig, en we moesten letterlijk de uitwerpselen van haar hond en kat van de grond schrapen. Ook vonden we in het hele appartement vlekken van rode wijn, andere dranken en urine op de vloer. Degoutant. Ook de sofa in de woonkamer zit vol vreemde vlekken, het dure terrasmeubilair is beschadigd, er zijn krassen van haar hondje op een deur... Kortom, ze heeft een puinhoop achtergelaten. Het gaat me vele duizenden euro’s kosten.”

“Luister, ik wil Tanja zeker niet als een slecht mens afschilderen, integendeel”, besluit de man. “Ze heeft een goed hart en ze is een verstandige vrouw. Een goede mama ook. Wanneer Valentina bij haar is, gedraagt Tanja zich voorbeeldig.” Maar op de momenten dat haar dochtertje bij vader Miguel is, gedraagt ze zich helemaal anders, aldus de man. “Dan raakt ze al snel de pedalen kwijt.”

Inval

En nu is de politie dus binnengevallen in garage Peeters - die Kia, Land Rover en Jaguar verkoopt - op de Herenthoutseweg in Herentals. Eigenaar van die garage is Michael Peeters, de vriend van ex-Miss België Tanja Dexters. Zowel Dexters als haar vriend werden opgepakt voor verhoor. Ook bij zijn privéwoning zou er een inval geweest zijn.