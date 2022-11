Graf van Dobby uit ‘Harry Potter’ blijft in Wales: “Maar laat geen sokken meer achter”

Dobby de huiself, en trouwe vriend van Harry, is een van de vele bekende personages in de ‘Harry Potter’-films. Harry zelf weet het wezen van slavernij door Lucius Malfidus te bevrijden door ervoor te zorgen dat hij Dobby een sok cadeau geeft. Van zodra een huiself een kledingstuk, eender wat, van zijn meester krijgt, is hij een ‘vrije elf’. Maar in de voorlaatste film ‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1' sterft Dobby en wordt hij door Harry en co begraven in de duinen. Deze scènes zijn gefilmd in de duinen van Freshwater West, een natuurgebied in Wales.