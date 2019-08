Exclusief voor abonnees Graaf Laurent d’Ursel, de man die nooit schoenen koopt: “Ik wil sterven met nul euro op mijn rekening”



Erlend Hamerlijnck

30 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Artiest, humorist en taalvirtuoos, maar bovenal is Graaf Laurent d’Ursel (61) een zeer gedreven activist die opkomt voor de rechten van de Brusselse daklozen. Van z’n collega-edellieden heeft hij geen al te hoge pet op. “Ze zijn een zelfverklaarde pseudo-elite die in het verleden leeft”, zegt hij in Dag Allemaal. “Proberen om daklozen een toekomst te geven is toch veel interessanter?”

Omdat hij bijna nooit thuis is, ontmoeten we graaf d’Ursel bij Doucheflux, een opvangcentrum voor daklozen waar hij tot achttien uur per dag actief is als vrijwilliger. Niet om aan aristocratische liefdadigheid te doen of om zijn geweten te sussen, maar uit de oprechte overtuiging dat hij een verschil kan maken. Laurent d’Ursel ziet er dan ook geenszins uit als een mondaine edelman. De graaf doet de deur open in korte broek en op blote voeten. “Door nooit schoenen te kopen, spaar ik heel wat geld uit”, lacht hij.

