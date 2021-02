Govert Deploige blikt terug op passage bij ‘Familie’: “Ik kan tegen een stootje, maar de bagger kwam toen wel binnen”

Showbizz Kobe Ilsen over de zaak-Eveline: “Ik was gedegou­teerd hoe die mannen werden gelyncht”

16 februari De zaak-Eveline beheerste in het najaar van 2020 alle krantenkoppen. Dat enkele van zijn collega’s in de val gelokt waren, deed ook Kobe Ilsen (39) kritisch naar zichzelf kijken, vertelt hij in HUMO. “Ik was vooral gedegouteerd van hoe die mannen werden gelyncht, hoe mensen ervan genóten om hen de dieperik te zien ingaan.”